Více než titul bych si přála vyhrát velký turnaj, říká judistka Bodnárová o kariéře a studiu

Jen co se doprala na mistrovství světa, už musí zase rychle spěchat domů. Dokonce ani nemůže zůstat v Budapešti a fandit své tréninkové partnerce Renatě Zachové.

„Renče bych to strašně přála. Bohužel nebudu v hledišti. Mám kurz v Tróji na divoké vodě. Mezitím budu Renču rozhodně sledovat, moc se na to těším a budu jí hrozně moc fandit," slibuje Tereza Bodnárová.

Ta dobojovala svůj souboj na tatami, poté spěchala na hotel rychle se sbalit a přesunout se do Prahy, aby se mohla účastnit vodáckého kurzu v rámci studia na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.

Těší se, protože právě v Troji bude poslední s kurzů, které musí v rámci studia absolvovat.

„Jinak už mám vše splněné. Měli jsme ještě lyžařský kurz a cyklistiku. To už mám hotové,“ popisuje Bodnárová s tím, že součástí studia byla i průprava n jí dobře známých bojových sportech.

„Doufám, že úspěšně dokončím bakaláře, a pak bych chtěla pokračovat na magistra - trenér první třídy a získat nejvyšší licenci,“ říká česká reprezentantka. Naskýtá se tak otázka, jak lze prezenční studium skloubit s vrcholovým sportem.

Tereza Bodnárová je totiž jeden z velkých talentů českého juda a mezi seniorkami chce potvrzovat své výtečné výsledky mezi juniory. „Někdy to není úplně jednoduché. Jsem moc vděčná rodičům, že to takhle můžu skloubit. Se vším mi pomáhají a mám skvělé zázemí. Takže se to dá,“ přiznává Bodnárová.

„Lepší oslovení než paní bakalářko by ale bylo, kdybych vyhrála nějaký velký turnaj,“ přeje si s úsměvem Tereza Bodnárová judistka a vysokoškolská studentka v jedné osobě.