Tahle disciplína je pro mě jako dělaná, pochvaluje si stříbrná medailistka z kayakcrossu Fišerová

Čeští vodní slalomáři získali na domácím Světovém poháru v Praze čtyři medaile. Tu poslední - stříbrnou - vybojovala Tereza Fišerová v kayakcrossu. V nové olympijské disciplíně jedou čtyři závodníci najednou, musí se trefovat do širších nafukovacích branek, předvést eskymácký obrat a zároveň jsou povolené kontakty se soupeři. Praha 16:13 11. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tereza Fišerová | Foto: Iva Roháčková

Terezo, stříbrná medaile, tak to asi nemůžete nemít radost?

Mám obrovskou radost. Trošičku mě mrzí, že to nevyšlo na zlato, ale stříbro je pro mě zlatavé.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Terezou Fišerovou poté, co získala stříbrnou medaili v kajakrosu

Byl to obrovský souboj s Britkou Kimberly Woodsovou, nejlepší možná reklama na kayakcross, že?

Říkala jsem si, abych ji neublížila, protože v tom boji člověk vidí jen cíl před očima a nekouká, co je pod listama a až po dvaceti vteřinách jsem si uvědomila, že zabírám o Kimberly loď a ne o vodu.

Nebála jste se třeba i trestu?

S pádlem nemůžeme úplně nikomu ublížit, protože zabíráme do vody, rovně. Dávám si velký pozor, když někam najíždím, tak abych někoho nesestřelila špičkou, jako se mi to stalo minulý rok.

Co je lepší? Krvavé zlato z loňska, nebo teď bez úrazu stříbro?

Bez stehů na obličeji stříbro.

Získala jste stříbro v nové olympijské disciplíně, kterou máte ráda od začátku, že?

Ano, já jsem odmala takový bojovný človíček a myslím, že tahle disciplína je pro mě jako dělaná.

Blíží se první olympijské hry, kde bude tahle disciplína. Myslíte, že i ostatní soupeřky tomu přikládají větší důležitost?

Určitě, letos na tom trénujeme více a i ostatní na tom trénují více, ale na druhou stranu já tvrdím to, že závod je nejlepší trénink. Vymýšlet taktiku dopředu, to si s trenérem řekneme tisíc možností a ona stejně padne ta tisící první. Je o to fakt o tom závodit, závodit, závodit...

O některých kajakářkách se říká, že jsou obojživelnice, ale vy jste trojživelnice, protože startujete na kanoi, kajaku i kayacrossu. Dovedete si představit, že by se to sešlo na olympijských hrách v Paříži?

Představa by byla krásná, dovedu si to představit, ale obávám se, že realita bude tvrdší a bude to celé i psychicky vypjaté. Budu opravu ráda, když si tam zazávodím alespoň v jedné z těch tří disciplín.