Úvodní zápas musíme zvládnout, pak si oddychneme, říká před startem Eurobasketu kapitánka Vyoralová

Snad před začátkem každé sezony či turnaje mluví sportovci o tom, jak důležité je dobře odstartovat. V případě českých basketbalistek na evropském šampionátu v Brně to ale rozhodně není jen fráze. Hned úvodní duel s Černou Horou totiž opravdu výrazně napoví, jaké mají Češky šance na postup. Brno 18:10 18. června 2025

Žádný prostor na rozehrání nedostanou české basketbalistky na evropském šampionátu, jehož základní skupinu od čtvrtka odehrají v Brně. Do finálové části v Řecku postoupí jen dva nejlepší ze čtyř týmů. Jasnými favoritkami brněnské skupiny přitom jsou obhájkyně titulu z Belgie.

Poslechněte si, jaká panuje u českých basketbalistek nálada před startem domácího turnaje

O druhé postupové místo by měly Češky podle předpokladů bojovat s Černou Horou a Portugalskem. Právě proti Černé Hoře odehrají ve čtvrtek v podvečer české basketbalistky úvodní duel částečně domácího evropského šampionátu.

„Vstup do turnaje bude opravdu důležitý. Když zápas zvládneme, tak si budeme moci trochu oddychnout. Potom nás hned bude čekat Portugalsko. Jestli ten první zápas nezvládneme, tak se nám bude hrát daleko hůř,“ popisuje kapitánka Tereza Vyoralová

„Doufám, že do turnaje vstoupíme vítězně a Portugalky bychom taky měly porazit. I když je to nevyzpytatelný tým,“ hodnotí s tím, že v případě dvou výher už by mohl jít domácí tým do závěrečného nedělního duelu s favorizovanou Belgií jako jistý postupující.

‚S čistou hlavou‘

Pivotka Emma Čechová si uvědomuje, že domácí prostředí nemusí, obzvlášť v úvodu turnaje, hrát jen pozitivní roli: „Svou roli hraje i nervozita. Musíme tam přijít s čistou hlavou, dát do toho všechno a vyhrát.“

„Lehká nervozita bude. Ale já na ni moc netrpím. V hlavě to mám nastavené tak, že je to sport. Všechny děláme to, co nás baví, a maximum pro to, ať jsme nejlepší. Někdy to vyjde, jindy ne. Mělo by to především bavit diváky,“ přiblížila trenérka Romana Ptáčková, jak tým chystá právě po mentální stránce.

Před dvěma roky se Češkám na Eurobasketu podařilo dostat do čtvrtfinále, nakonec skončily sedmé. Kapitánka Vyoralová věří, že letos může tým toto umístění i vylepšit.

„Reálná ambice je postoupit ze skupiny do Řecka. Potom bychom čelily Španělsku nebo Německu, což také není nejtěžší. Je to lepší než jít hned na Francii nebo jiné silnější soupeře,“ dívá se Vyoralová i směrem k play-off, které se příští týden odehraje v Řecku.

Teď je ale na řade skupina v Brně. Zahajovací zápas s Černou Horou mají Češky odehrát v hale ve Vodově ulici od 17.30. Přímý přenos uslyšíte na stanici Radiožurnál Sport, Radiožurnál nabídne zpravodajské vstupy.