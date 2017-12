Česko bude mít nejmladšího šachové velmistra v historii. 16letý Thai Dai Van Nguyen předstihl i Navarru

Šestnácté narozeniny oslaví v úterý 12. prosince, přesto se už stal šachovým velmistrem. V lednovém žebříčku ELO bude mít Thai Dai Van Nguyen přes 2500 bodů, což je poslední podmínka pro zisk velmistrovského titulu. Van se tak stane nejmladším šachovým velmistrem české historie. Praha 20:45 11. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Thai Dai Van Nguyen | Zdroj: Šachový svaz České republiky

Thai Dai Van Nguyen je jedním z největších českých talentů. Titul velmistra stihne získat dříve než česká šachová legenda David Navara, který se stal velmistrem „až“ šest dní před 17. narozeninami. „Máme samozřejmě kvalitní hráče a je jich více. Jednoho bych chtěl ale jmenovat. Asi nejnadějnějším českým hráčem je Thai Dai Van Nguyen,“ řekl nedávno v rozhovoru pro iROZHLAS.cz nejlepší český šachista David Navara.

Svoji třetí a poslední normu velmistra Van splnil na turnaji First Saturday v Maďarsku. Dal si tím pěkný dárek k šestnástým narozeninám, které oslaví 12. prosince. První velmistrovskou normu splnil v české šachové extralize v ročníku 2015/2016, další dvě pak na uzavřených turnajích v Maďarsku. Mezi jeho největší úspěchy patří například 6. místo na letošním Mistrovství světa mládeže do 16 let nebo bronzová medaile na Mistrovství Evropy mládeže do 12 let z roku 2013.

Thai Dai Van Nguyen při jednom z turnajů | Zdroj: Český šachový svaz

Thai Dai Van Nguyen tím, že překročil hranici 2500 bodů ELO, navíc splní podmínky pro udělení motivační ceny Šachového svazu ČR. Cena Vratislava Hory mu bude slavnostně udělena na Mistrovství České republiky v bleskovém šachu na konci prosince.