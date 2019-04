Nejtěžší triumf v kariéře. ‚Je nádherné sdílet úspěch se svými dětmi,‘ zářil golfista Woods

Když se ještě nedávno pokusil odpálit míček, svalil se bolestí na zem. Golfista Tiger Woods se ale díky několika operacím dokázal vrátit na zelené trávníky a nyní svůj comeback korunoval vítězstvím na prestižním turnaji Masters. Slavný turnaj opanoval americký golfista po 14 letech. Augusta (USA) 15:19 15. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Triumf, vzhledem k tomu, čím si prošel, označil Woods za nejtěžší v kariéře. Největší radost ale měl z toho, že ho s vítězným gestem viděly děti. | Foto: Koji Aoki​ | Zdroj: Reuters

Klid, ticho, poslední úder a potom výbuch emocí. Jak u diváků, tak u samotného Tigera Woodse. Vítězstvím na Masters získal americký golfista patnáctý triumf na turnaji kategorie Major a na legendárního Jacka Nicklause ztrácí už jen tři.

Těmito statistikami se ale Woods nezabývá. A není se čemu divit. Vždyť stačilo málo a golf už si nikdy nemusel zahrát.

„Nikdy na to nezapomenu. Nejenže zase hraju golf, ale jsem schopen znovu vyhrávat,“ uvedl Woods podle ČTK po čtrnáctiletém půstu bez nejprestižnější trofeje a jeho slova dokládají, jak těžkým obdobím prošel.

„Když si uvědomíme, že byl Tiger nalezen před dvěma lety na dálnici v odstaveném autě, jak spí za volantem, nebo vyfocen v policejní cele, tak to dost vypovídá o tom, v jakých stavech se ještě nedávno nacházel,“ řekl Radiožurnálu golfový expert Čeněk Lorenc.

Provalily se jeho nemanželské vztahy, podstoupil léčbu ze sexuální závislosti, ale rodinu nezachránil a se švédskou modelkou Elin Nordegrenovou se rozvedl.

Čím dál víc ho trápily zdravotní problémy a se zády musel na čtyři operace. Po každé z nich se zkoušel vracet, ale bolesti se opakovaly a jeho hra vypadala hrozně. Vše se změnilo až s úspěšným zákrokem v roce 2017, jenž nastartoval úspěšný návrat.

„Myslím, že děti začínají chápat, co pro mě tenhle sport znamená. Dříve akorát viděly, že mi golf způsobuje bolest. Po jednom švihu holí jsem se třeba svalil na zem. A to trvalo roky. Teď můžu zase naplno hrát, vytvářet jim lepší vzpomínky a to pro mě moc znamená,“ řekl spokojený Woods.

Znovunabytá sebejistota se v uplynulých čtyřech dnech projevila. V jeho očích se během hry zračilo soustředění a po jeho ranách fanoušci vybuchovali nadšením. Na hřiště se vrátilo skandování „Tiger! Tiger!“ a jeho červené finálové triko.

Triumf, vzhledem k tomu, čím si prošel, označil Woods za nejtěžší v kariéře. Největší radost ale měl z toho, že ho s vítězným gestem viděly děti. „Je nádherné s nimi sdílet úspěch. Je to nepopsatelný pocit,“ liboval si.