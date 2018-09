80. titul v kariéře. Tiger Woods se dočkal prvního vítězství na turnaji PGA od operace zad

Od srpna 2013 si musel golfista Tiger Woods a jeho fanoušci počkat, než po některém z turnajů na okruhu PGA bude moct slavit vítězství. Dočkali se teď v Atlantě, kde se někdejší nejlepší hráč světa radoval z 80. titulu v kariéře. Atlanta, Praha 14:21 24. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tiger Woods po 80. vyhraném turnaji | Foto: Christopher Hanewinckel | Zdroj: Reuters

„Je to pro mě hodně emotivní chvíle. Když jsem zahrál poslední míček, rozhlédl jsem se kolem a nemohl jsem uvěřit, že se to čekání povedlo ukončit. Po pěti letech mám další vítězství, teď jich mám na kontě osmdesát,“ vyprávěl zámořským novinářům po triumfu v Atlantě na tiskové konferenci Tiger Woods.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Dlouhých pět let čekal Tiger Woods na další turnajový triumf na okruhu PGA

Vítěz celkem 14 turnajů kategorie major přiznal, že se mu na hřišti draly do očí slzy. Návrat na výsluní totiž pro něj byl hodně složitý.

„Byly chvíle, kdy jsem byl strašně otrávený, protože jsem nepřestával cítit bolest a bál se, že už to nikdy nebude jako dřív. Nemohl jsem chodit, sedět, stát, dokonce ani ležet, aniž bych necítil bolest. Říkal jsem si: to už takhle bude až do konce života,“ přibližuje své pocity americký golfista.

Po čtyřech operacích zad během tří let a vzestupu z druhé tisícovky žebříčku až na aktuální 13. místo se teď Woods cítí fit a ve formě. A zase připomíná starého dobrého Tigera – vítěze 14 majorů.

Oslavu 80. turnajového triumfu v kariéře si Američan naplánoval narychlo, s kolegy golfisty během přeletu do Paříže na Ryder Cup.

„Bude to legrace. Jestli budeme pít alkohol? Řeknu to takhle. Myslím, že se nám bude dobře usínat,“ rozesmál se dvaačtyřicetiletý Woods.

Tomu nyní ztrácí už jen dvě turnajová vítězství na vyrovnání absolutního rekordu, který drží jeho krajan Sam Snead.

„Sam má stále o dva triumfy víc než já, ale mě snad ještě nějaké roky hraní golfu čekají. Dokázal jsem si, že na to mám. Možná se na něj dotáhnu, třeba ho i překonám, ale po tom, čím jsem si prošel, tak si myslím, že mám hlavně velké štěstí,“ přiznává Tiger Woods

Pokud mu zdraví vydrží, mohl by opět pomýšlet i na překonání Niklausova rekordu v počtu prvenství na majorech, který nyní čítá osmnáct triumfů.