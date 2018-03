Tiger Woods se vrátil na golfová hřiště, zájem diváku o něj je opět enormní

Už to bude 10 roků, co Tiger Woods naposledy vyhrál některý z turnajů kategorie major. Nyní, týden před Masters, je ale najednou jedním z hlavních favoritů. V minulých letech velké zdravotní problémy, byl na čtyřech operacích zad a nehrál. Na podzim se ale vrátil na hřiště a začalo se mu nečekaně dařit. Takže je zpátky i takzvaný Tigers effect. Praha 20:46 29. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tiger Woods na Farmers Insurance Open golf | Zdroj: Reuters

Když na březnovém turnaji na Floridě proměnil více než 12 metrů dlouhý putt, spustil Woods vlnu jásotu okolo hřiště. Podobně nadšené jsou z jeho hry i televize, nebo zadavatelé reklamy.

„Na obou dvou posledních turnajích skončil Tiger Woods velmi vysoko, což samozřejmě vzbudilo obrovský zájem fanoušků. Na hřišti byla atmosféra elektrizující. Samotní hráči říkali, že je zpátky ten řev, který byli zvyklí vnímat, kdy hrál Tiger a hrál dobře,“ vysvětluje šéfredaktor serveru GolfExtra Jan Fait.

„A samozřejmě i fanoušků u televize. Dva poslední turnaje sledoval rekordní počet diváků snad za posledních deset let,“ říká k diváckému zájmu o Woodse Fait.

S blížícím se Masters se bude zájem ještě zvyšovat, a když se mu bude dařit, dav diváků chodících po hřišti s Woodsem bude obrovský. Je to poznat i na cenách vstupenek, které se dostávají až na dvojnásobek loňské ceny.

„Až ta poslední, čtvrtá operace zad, zdá se, konečně vyřešila jeho problém a je v pohodě po fyzické stránce. Díky tomu je v pohodě i po mentální stránce. Může to být znovu ten Tiger, kterého svět znal 20 let a kterému taky skoro 20 let kraloval,“ myslí si Fait.

„Všimli si toho a cení si to i fanoušci. Jeho operatérovi, kterýmu prováděl tu jeho operaci zad, posílají dárky, kytky, dorty,“ dokazuje Fait, jak velká podpora za dříve nejlépe placeným sportovcem světa stále je, i když je Woodsovi už 42 let.