Volejbalistka Baumruková vyhrála americkou univerzitní ligu bez porážky, teď se ji daří i v reprezentaci

„Začalo to tak, že jsem do Ameriky jít nechtěla a že zůstanu v Olympu, ale pak přišla nabídka do Miami. Nechtěli mě v ženách v Olympu, tak bylo jasný, že půjdu tam, kde mě budou chtít a kde budu hrát a bez jediné prohry se povedlo,“ říká pro Radiožurnál Tiziana Baumruková.

V mezinárodní sestavě univerzitního týmu se neztratila. Dvacetiletá nahrávačka je první českou volejbalistkou, která dostala na americké univerzitě volejbalové stipendium.

Vlastně to byla náhoda. Doporučila jí totiž protihráčka z mistrovství světa dvacetiletých. Trenér se podíval na videa a pak už to šlo ráz na ráz.

„Nemůžu si stěžovat, i když se tam mluví převážně španělsky než anglicky a můj druhý jazyk ve škole byla němčina, takže začátek byl hodně těžký, ale zvykla jsem si,“ vzpomíná na své začátky mladá česká hráčka.

„Je tam nejlepší skloubení sportu na dobré úrovni a studia. Vycházejí vám ve všem vstříc. Profesoři a trenéři se mezi sebou znají, takže bych jedině doporučovala,“ má jasno volejbalistka.

Protože se Tizianě Baumrukové dařilo i po volejbalové stránce, přišla jí pozvánka do reprezentace. Školní ročník sice ještě neměla uzavřený, přesto ani chvilku neváhala.

„Jelikož to byl vždycky můj sen reprezentovat, tak jsem nemusela přemýšlet dlouho a hned jsem řekla, že jo, že si to ve škole všechno zařídím a přijedu sem 1. května, na první soustředění,“ vysvětluje Češka.

Co přesně znamená zařídit si to ve škole, Tiziana Baumruková hned vysvětluje.

„Domluvit se s profesory na dřívější uvolnění, domluvit se i s trenérem, jestli můžu odjet. Kredity doháním on-line hodinami, které jsem si koupila a takhle to teď dělám na dálku,“ dodává Baumruková.

Ta se v reprezentaci sešla i se svojí sestrou Veronikou Dostálovou a v Evropské lize pokračuje v tom, na co byla zvyklá celou sezónu. Vyhrávat! Národní tým totiž zvítězil ve všech zápasech a pokračovat bude chtít i příští týden ve finálovém turnaji v Maďarsku.