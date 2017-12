Závod v Kolíně udělal tečku za pohárovou soutěží. Triumfovali Havlíková s Paprstkou

„V každém závodě jsme byli skoro 'na bednu', takže týmově to bylo parádní. Vítězství v poháru je super. Doufám, že na to navážu zase příští rok. Povedlo se mi to už třikrát za sebou a je vidět, že tady u nás mám stabilní formu,“ hodnotil pro Radiožurnál pohárové výsledky Tomáš Paprstka.

Na domácích tratích by rád dominanci v TOI TOI Cupu stvrdil také zlatem z republikového šampionátu. Tuší, že jako největší favorit se představí Michael Boroš. Paprstka by měl o další medailové pozice bojovat s týmovým kolegou Janem Nesvadbou.

Quite an impressiv series of our czech leader @PavlaHavlikova! 4 races and 4 time 2nd @ekzcrosstour this season. Overall lead with 55 points to our swiss champ @eggerachermann! pic.twitter.com/ntKcRPDbcf — EKZ CrossTour (@ekzcrosstour) 6. prosince 2017

„Tam bude nejsilnějším soupeřem Michael Boroš. Myslím si, že i s Honzou budeme bojovat. Řekl bych, že i Ťoupalík nám do toho bude zasahovat. Bude se to, myslím, rozhodovat mezi čtyřmi jezdci,“ dodal Paprstka.

Třináctý lednový den příštího roku budou i ženy bojovat o domácí titul. K favoritkám patří vítězka pohárové soutěže Pavla Havlíková. Až v Kolíně přitom jablonecká závodnice našla přemožitelku. Nad její síly byla stříbrná z evropského šampionátu v Táboře Nikola Nosková. I tak byla Pavla Havlíková spokojená.

„Do závodu jsem šla na plné pecky. Odstartovala jsem, všechno se dařilo. Byla jsem za to ráda. Udělala jsem si náskok, ale bohužel vlastními chybami jsem o něj přišla a pak už jsem bojovala sama s sebou, ne se soupeři. Jsem strašně ráda, jak to dopadlo. Myslím si, že druhé místo není žádná ostuda,“ řekla Havlíková.

V mládežnických kategoriích to pak v Kolíně kromě poháru byl boj o medaile z mistrovství republiky. Neztratili se ani Středočeši. V kadetkách skončila druhá mladoboleslavská Kateřina Hladíková. V týdnu se přitom musela vypořádat s nachlazením. Sklonit se musela jen před vítěznou Kristýnou Zemanovou. „Celý týden jsem ležela doma, ve středu jsem šla na válce a až v pátek jsem šla ven. Je to hodně velký úspěch. Jsem hlavně ráda, že mám zase medaili z mistrovství České republiky. Je to povzbuzení do příštího roku,“ líčila mladá Hladíková.

Do Mladé Boleslavi vezl bronz také Tomáš Ježek. V juniorské kategorii startuje prvním rokem. „Byl to strašně taktický závod, ale čekal jsem to, protože je to hrozně rovinaté. Závod tak byl hodně o hlavě, ale jinak dobrý. Je to první medaile v juniorech, takže jsem hodně spokojený.“

A nemusí zůstat jen u tohoto úspěchu. Velkou výzvou pro všechny je start na mistrovství světa. „O ambicích úplně mluvit nechci. Budu rád, když se nominuji a pak třeba dvacítka – to by byl úspěch,“ říká Tomáš Ježek. Mistrem republiky se v juniorské kategorii stal kolínský Jakub Schierl.