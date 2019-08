Enormní zájem o olympiádu v Tokiu. Přihlásilo se již o 120 tisíc dobrovolníků více, než je potřeba

V Tokiu sice teď probíhá světový šampionát v lezení, po pondělním vypadnutí Adama Ondry z kombinační disciplíny ale žádný český sportovec závodit na mistrovství už nebude. Radiožurnál se proto tentokrát už nevydal do lezecké haly, ale zjišťovat, jak se v Japonsku připravují na olympijská hry. Tokio 20:26 20. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Tokiu je olympijská atmosféra cítit už rok před zahájením her. | Foto: Rodrigo Reyes Marin | Zdroj: Reuters

„Přípravy jdou dobře, některá sportoviště se stále staví. Osm z nich bude úplně nových. Využijeme ale i areály, které jsou postavené už od olympiády v roce 1964. Usilujeme o co největší udržitelnost,“ pochvaluje si dosavadní průběh příprav projektový ředitel a člen organizačního týmu Tatsuo Ogura.

Zájem o hry v Japonsku je podle něj enormní: „Potřebujeme 80 000 dobrovolníků, přihlásilo se nám jich 200 000. V organizačním týmu jsou už teď 3 000 lidí. Navíc pět sportů bude mít pod olympijskými kruhy premiéru. Hodně se na to těšíme.“

A mezi zmíněnou pěticí je i sportovní lezení, které je podle Ogury v Japonsku čím dál tím populárnější: „Jde poznat, že zájem o lezení roste, i teď na probíhající mistrovství světa chodí hodně lidí. Každý den je to v médiích. Japonci znají i Adamu Ondru, v televizi o něm běží i pořad."

Adam Ondra by podle Ogury mohl být velkým lákadlem pro fanoušky. Byť se český reprezentant na hry ještě nenominoval, na místo, kde by se mělo v Tokiu příští rok bojovat o medaile z lezení, se už byl podívat.

„Místo, kde bude lezení, je aktuálně defacto jen parkoviště. Největší blbostí na celé olympiádě totiž je to, že se poleze venku. Člověku se sice přehřívá tělo, ale to je v pohodě. Pro běžce, když je vedro, tak oni neřeší problém, že se jim tartan začne lehce smekat, ale pro nás to problém je,“ říká otevřeně Adam Ondra, který bude o nominaci na hry usilovat na konci listopadu ve francouzském Toulouse.