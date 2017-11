Tomáš Bábek je Králem cyklistiky. Přesto musí často vysvětlovat, z jaké disciplíny má medaile

Po deseti letech dráhař. Králem cyklistiky je Tomáš Bábek, který v minulé sezoně získal stříbro a bronz na mistrovství světa a také vyhrál Světový pohár v keirinu. Rodák z Brna porazil loňského vítěze Jaroslava Kulhavého a poprvé v kariéře si nasadil na hlavu vítěznou korunu. Praha 8:44 10. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dráhový cyklista Tomáš Bábek

„Trošku tlačí. Je taková, řekl bych, za ty roky už trochu obnošená, ale sedí mě lépe než Jardovi (Jaroslavu Kulhavému pozn. red.). Celkem to drží na té hlavě, ale nedalo by se s tím existovat nějak extra dlouho,“ popisuje Tomáš Bábek jak pohodlná je koruna Krále cyklistiky.

Tomáš Bábek se sice musí docela dost soustředit, aby mu nově nabytá koruna nespadla z hlavy, ale i přesto je schopen odpovídat na otázky. Například jak často musí někomu vysvětlovat, co je to keirin nebo co je to omnium.

„Poměrně často, i když já se snažím dělat takovou osvětu přes sociální sítě, což se celkem daří. I když teda těch fanoušků nejsou statisíce, jako v případě Jardy Kulhavého, ale občas na to dojde, že to vysvětluju pořád dokola, ale nevadí mi to,“ říká čerstvý český Král cyklistiky Tomáš Bábek.

Osvěta na sociálních sítích opravdu jde. Na instagramu zval na galavečer se skleničkou šampaňského nebo nabídl přenos jednoho z vítězných závodů v dráhové cyklistice v Japonsku, a to v originálním znění.

Tomáš Bábek s cenou pro Krále cyklistiky | Zdroj: ČTK