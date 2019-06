Zlatý dráhař Bábek: Když jsem protnul pásku a viděl jsem ten čas, nemohl jsem tomu uvěřit

Česká výprava na Evropských hrách slaví druhou zlatou medaili. Postaral se o ni dráhový cyklista Tomáš Bábek, který na velodromu v Minsku zvítězil v jízdě na kilometr s pevným startem. S dvaatřicetiletým reprezentantem po závodě mluvil reportér Radiožurnálu Lukáš Michalík. Rozhovor Minsk 20:04 29. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dráhový cyklista Tomáš Bábek | Zdroj: ASC Dukla

Tomáš Bábek – zlatý medailista z Evropských her v Minsku. Jak se vám to poslouchá?

Docela dobře. Upřímně, ještě tak dvacet minut zpátky jsem byl strašlivě nervózní. Šel jsem na start a říkal jsem si, že by bylo super, kdyby to dopadlo na medaili, a teď tady stojím a zlatá medaile to je, takže úplně skvělé.

Když jste před startem viděl čas vedoucího závodníka, který musíte překonat, věřil jste, že to může klapnout?

Doufal jsem, že to může klapnout, ale také jsem věděl, že po mně jede ještě vítěz kvalifikace, který mě na mistrovství světa porazil a v kvalifikaci zajel čas, kterého jsem nikdy v životě nedosáhl.

Dvanáctá česká medaile z Evropských her. Dráhový cyklista Bábek získal zlato v jízdě na kilometr Číst článek

Takže jsem věděl, že musím jet úplně naplno a překonat své maximum poměrně o dost. Když jsem pak protnul pásku a viděl jsem ten čas, tak jsem tomu nemohl uvěřit.

Stíháte během závodu sledovat mezičasy? Protože na prvních dvou jste byl kolem třetího místa, ale pak jste to rozjel…

To určitě nestíhám. Snažím se soustředit na techniku šlapání. Závod je to natolik rychlý a tak bolí, že se člověk snaží vypnout všechny smysly, tolik nevnímat bolest a soustředit se vyloženě na techniku. O tempu jsem úplně nevěděl.

Už máte za sebou spoustu úspěchů. Jak vysoko řadíte zlato z Evropských her?Vzhledem k tomu, že jsou to první Evropské hry v historii, kde je dráhová cyklistika, tak to řadím velmi vysoko, ale ještě bych se tím nechtěl nechat uchlácholit, protože mám zítra (v neděli – pozn. red.) keirin. Sice musím vstávat v šest ráno, ale snad se nějak zadaří i zítra.

Ambice budou také medailové?

Určitě budou. Myslím si, že výkonnost mám skvělou. V keirinu ale často rozhoduje i taktika a jedna malá chybička může všechno zvrátit, takže doufám, že mi bude přát štěstí i zítra.