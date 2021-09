První a poslední Čech ve formuli 1. Před 20 lety dostal Enge šanci v nejprestižnější motoristické soutěži

Ve čtvrtek je to přesně dvacet let, co se v závodě formule 1 představil první a zatím jediný český pilot. Tomáš Enge v roce 2001 debutoval v nejprestižnější motoristické soutěži ve Velké ceně Itálie. Během své kariéry si kromě formule 1 vyzkoušel i mnoho dalších prestižních sérií.

Praha 14:17 16. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít