Nečekal jsem, že odjedu více než deset kol, vzpomíná Enge na svůj debut ve formuli 1

Před dvaceti lety se Tomáši Engemu povedlo to, co se žádnému jinému českému závodníkovi nikdy nepodařilo - objevil se na startu závodu formule 1. Rodák z Liberce tehdy dostal šanci v týmu Prost, který potřeboval nahradit zraněného závodníka. Na slavné italské trati v Monze dojel dvanáctý, v dalším závodě si připsal čtrnácté místo a ve třetím nedojel. V rozhovoru pro Radiožurnál přiznává, že nevěřil, že jeho vůz projede cílem ani při debutu.

Jak vzpomínáte na ten den, kdy jste skončil dvanáctý v závodě mezi hvězdami jako Mika Häkkinen či Michael Schumacher?

Jak to rychle přišlo, tak to rychle odešlo. Tři Velké ceny se odjely v rozmezí dvou týdnů a neměl jsem na to moc přípravu. Čtrnáct dní před Monzou havaroval Luciano Burti, byl zraněný a hledal se náhradník. Den a půl jsem testoval jsem vůz Prostu, osvědčil jsem se a bylo rozhodnuto, že nastoupím v Monze.

Nebyl jsem ani ve fyzické kondici, ačkoliv jsem měl dost natrénováno. Formule 1 má přeci jen daleko větší přetížení, je daleko náročnější, závody jsou delší než ty, které jsem doposud absolvoval. Ale jak říkám, rychle to přišlo a rychle odešlo.

V té sezoně se v týmu vystřídalo pět jezdců, což není dnes už úplně obvyklé. Čím to bylo, že nastala taková fluktuace jezdců a vy jste byl tím posledním?

Tenkrát bylo normální, že se jezdci v průběhu sezony střídali, když nepodávali dobré výkony nebo když nastalo nějaké zranění. Já nastupoval za zraněného Burtiho, proč se měnili ti jezdci předtím, úplně nevím

Byl jste nervózní, když se kolem vás proháněla ta výše zmíněná zvučná jména? Řekl jste si například v některé ze zatáček „Páni, jede kolem mě mistr světa formule 1“?

Ani ne, věděl jsem, že s tím minimem přípravy před závodem se zřejmě budu muset více koukat do zrcátek a na trati nepřekážet těmto „velkým klukům“. V kvalifikaci jsem byl 2 nebo 3 vteřiny za pole position a odjel jen jedno měřené kolo. Pak jsem měl technické problémy na prvním voze a následně i na tom náhradním. Tenkrát bylo povolené náhradní vůz využít.

Měl jsem tolik technických problémů v tréninku i kvalifikaci, že jsem nečekal, že odjedu více jak 10 kol. Ale vyšlo mi to, neudělal jsem žádnou chybu, zastávky v boxech proběhly perfektně a nakonec z toho bylo vytoužené 12. místo. Můj cíl byl nabrat co nejvíce zkušeností a navázat dalšími výsledky, ale to už se bohužel nestalo.

Kvalifikační jízda Tomáše Engeho v Monze

Stihl jste se s hvězdami formule 1 potkat a víc se s nimi pobavit?

Byl jsem tam jako úplný zobák, benjamínek (smích). Na závodě není tolik prostoru, kde by se jezdci potkávali, oni se navíc ve finále ani příliš potkávat nechtějí, jsou to přeci jen soupeři. Můžeme to vidět například dnes, o titul bojují dva kohouti z jiných týmů, nedarují si na trati ani metr, ale hodně se řeší i situace v zákulisí.

To je stejné jako tenkrát, každý chce získat co nejvíce bodů pro sebe, i proto ve formuli 1 příliš toho kamarádíčkování není. Naopak, když jsem závodil v Le Mans, tam je atmosféra o mnohem pohodovější, není to tak vyhrocené, i protože v tom není tolik peněz.

V tom tedy zůstala formule 1 stejná. V čem se ale kromě technických možností za těch 20 let změnila?

Například v průměrném věku jezdců. Odhaduji, že dříve to bylo přes 30 let, nyní kolem 26 let. Jezdci jsou mladší a mladší a jsou dříve fyzicky i mentálně vyspělí, než jsme tenkrát byli my. S tím souvisí i možnosti, které nyní mají, ať už to je příprava na simulátoru, příprava v posilovně, mentální trenéři, výživoví poradci...

Sport se zprofesionalizoval o několik generací, například Max Verstappen vyhrál svou první Velkou cenu v 18 letech. Před dvaceti lety bylo nemyslitelné, že kluk, který je prakticky bez řidičského průkazu, vyhraje Velkou cenu formule 1.

Jak vás baví souboj Maxe Verstappena a Lewise Hamiltona? Přijde vám, že se díky němu opět dostává do formule 1 náboj atraktivity?

Tuším, že naposledy, kdy jsme viděli pořádně bojovat o titul jezdce z dvou jiných týmů, bylo v roce 2008 - Lewis Hamilton versus Felipe Massa. Ano, byl tu i souboj Sebastiana Vettela proti Lewisi Hamiltonovi z roku 2018, tam ale Vettel v půlce sezony havaroval v Hockenheimu a psychicky se odrovnal.

Takže za letošní rok jsem rád. Fanoušci nechtějí vidět interní souboj v jednom týmu a dominanci jednoho auta, ale chtějí dva až tři odlišné týmy, které budou promlouvat do celkového pořadí. Už jen to, že bojuje Hamilton a Verstappen, tedy jeden sedminásobný mistr světa, který chce svůj osmý titul a druhý mladý benjamínek, který chce svůj první titul, je extrémně napínavé. Rád bych viděl tento souboj do posledního kola posledního závodu.