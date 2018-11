Tomáš Řepka oživí futsalovou ligu, už v pátek se v dresu Uherského Hradiště postaví Slavii

Klub ze Slovácka na svých facebookových stránkách zároveň se zprávou o Řepkově angažování uvedl, že dres, který bývalý fotbalový obránce proti Slavii oblékne, půjde před Vánocemi do dražby. Spolu s ním by se měl dražit i dres dalšího bývalého fotbalisty Petra Švancary, který v Bazooce nedávno po ročním působené skončil. Výdělek by měl putovat na dobročinné účely.

„Znám se dobře se Švancim a bavili jsme se o tom. Vím, že má rád futsal, a samozřejmě mám rád tenhle kraj, a obzvlášť Hradiště, tak mě napadlo, že to půjdu zkusit,“ říká nová posila Bazooky ve videu, které klub zveřejnil na facebooku. „Myslím, že to zvládnu. Uvidím. Strašně se na to těším,“ dodal Řepka.

„Chtěli jsme nějakým způsobem zpropagovat futsal v republice a udělat i něco pro dobrou věc. Bavilo jsme se o tom, Tomášovi jsem to navrhl a neměl s tím problém. Dokonce když to je na takovou věc, tak se vzdal jakéhokoliv honoráře,“ vysvětlil Radiožurnálu sportovní ředitel klubu Dušan Rokyta

Řepkův páteční debut bude o to zajímavější, že proběhne zrovna proti Slavii. Čtyřiačtyřicetiletý bývalý řízný obránce totiž velkou část své kariéry hájil barvy jejího největšího rivala z Letné a patří mezi sparťanské ikony.

„Je otázka, jestli se pan Řepka v tom zápase vůbec potkás balonem. Druhá věc je, že to na naás bude působit jedině pozitivně, protože jsme slávisti a je to pro nás motivace možná ještě přepnout na vyšší rychlost,“ říká manažer vršovického týmu Daniel Kolman.

„Nemyslím, že jde jen tak nastoupit. Je to o přístupu každého hráče. Za nás léta fantasticky hrál Ivo Ulich - přišel s pokorou a řekl, ať ho ostatní futsal naučí. Jsou to jiné sporty. Sice to vypadá, že když se u toho kope do balónu, tak to musí být stejné, ale není tomu tak. Dobrý fotbalista nemusí být dobrý futsalista a naopak,“ říká Kolman.

Kromě Sparty, za kterou odehrál přes dvě stovky zápasů, se Řepka prosadil i v anglickém West Hamu a italské Fiorentině. V národním dresu nasbíral za sedm let 45 startů.

V poslední době se o Řepkovi mluví v souvislosti s internetovými útoky na bývalou manželku Vlaďku Erbovou. Ve čtvrtek odvolací krajský soud v Brně zrušil původní rozsudek městského soudu, podle kterého měl Řepka strávit půl roku ve vězení, a udělil mu 300 hodin prospěšných prací.