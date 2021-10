Satoranský slaví životní jubileum, třicetiletý reprezentant s úsměvem vzpomíná na své začátky

Když byl Tomáš Satoranský malý, snil přesně o tom, že jednou bude v NBA. A před pěti lety se dočkal.

„Ta hra je víc založená na individuální činnosti, ale nejvíc mě překvapilo, jak je ta hra svižná a rychlá a všichni jsou tu atleticky výborně disponovaní,“ vyprávěl Radiožurnáůu během své nováčkovské sezóny ve slavné soutěži, do které se dostal jako čtvrtý český basketbalista.

Tomáš Satoranský začal v mládí rychle vynikat, a jak sám přiznal, neuměl prohrávat.

„Měl jsem s tím vždy problém, už v době, kdy jsem byl dítě. Hodně dlouho se to se mnou drželo a na druhou stranu mi to pomáhalo v kariéře, protože jsem se nikdy nespokojil s nějakými výkony a vždy jsem se chtěl zlepšovat.“

A tak už v 17 letech opustil USK Praha a vydal se do Španělska.

„Přestup do Sevilly byl hodně těžký, protože jsem byl zvyklý, že jsem byl v Česku všude nejlepší. Najednou jsem se ocitl na druhé straně a cítil jsem, že to spíš týmu kazím,“ vzpomínal český basketbalista.

Tomáš Satoranský se ale dál zlepšoval, a do NBA se dostal i přes angažmá ve slavné Barceloně. A vyrostl i v lídra české reprezentace, se kterou vybojoval v roce 2019 na mistrovství světa nečekané šesté místo.

„Můžeme být pyšní na to, co jsme tady předvedli, zároveň jsem unavenej jako pes a těším se na rodinu. Tenhle turnaj si budeme pamatovat do konce života a budeme na Čínu vzpomínat rádi,“ pochvaloval si tehdy Satoranský.

A potom přišel úspěch i v olympijské kvalifikaci, a účast na Hrách v Tokiu. Do reprezentace se dostal Tomáš Satoranský už jako velmi mladý – premiéru zažil proti Velké Británii v Londýně.

„Bylo mi tuším 16 let a byl jsem z toho tak nadšený, že jsem si dal dres obráceně a na prsou jsem měl Satoranský. Spoluhráči to věděli, ale neřekli mi to. Hrálo se před 12 tisíci diváky, já jsem nastupoval a slyším, ne smích, ale jakoby hluk. Tak sem si říkal, že je to docela dobré, že mě tady znají,“ říká s úsměvem dnes třicetiletý hráč NBA.

Tohle už se ale jednomu z nejlepších českých basketbalistů Tomáši Satoranskému nestává.