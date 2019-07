Smlouva v Chicagu předurčuje Satoranského k větším šancím na základní sestavu, myslí si Zídek

V prestižní NBA odehrál tři sezony a čekají ho minimálně tři další. Navíc se stal nejlépe vydělávajícím českým sportovcem. Basketbalista Tomáš Satoranský bude hrát ve slavném klubu Chicago Bulls. Jaká role by ho tam mohla čekat? Chicago 15:06 2. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Satoranský ještě v dresu Washingtonu Wizards | Foto: Brad Mills-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Tomáš Satoranský nastoupil v minulé sezoně 54x v základní sestavě. K tak vysokému číslu mu pomohla i absence hvězdy Washingtonu Johna Walla, který byl dlouhodobě zraněný.

V Chicagu by hlavní roli mohl mít automaticky. Basketbalový novinář J. Michael v podcastu Bulls Talk řekl, že více času na hřišti by mu mělo pomoct.

„Pořád se může zlepšovat. A myslím, že teď, když je v situaci, kdy by měl vést svůj tým a dostávat pravidelný čas na hřišti, což ve Washingtonu nebylo pravidlem, tak to zlepšení přijde rychleji.“

Víc peněz, víc času na hřišti

Že by Satoranský, který v Chicagu podepsal smlouvu na 30 milionů dolarů, měl trávit hodně minut na hřišti, si myslí i bývalý basketbalista a hráč NBA Jiří Zídek. „Myslím, že už výška smlouvy ho předurčuje k tomu, aby dostal šance, a to ne marginální, ale šance, které se dají počítat v základní rotaci,“ řekl Radiožurnálu.

Satoranský by měl v Chicagu hrát s hlavními útočnými hvězdami Zachem LaVinem a Laurim Markkanenem. Podle novináře J. Michaela by tato spolupráce měla velmi dobře fungovat, protože Satoranský je na hřišti velmi platný.

„Když se dostane k míči, umí ho velmi rychle rozehrát a získá tím spoluhráčům trochu času navíc. Je vysoký, má ohromné rozpětí, hraje tvrdě, a když ho podceníte, tak vás potrestá,“ řekl v podcastu.

Satoranský má navíc výhodu, že se o jeho přesunu rozhodlo hned na začátku přestupového období. Může se tak v klidu připravovat na další etapu ve své kariéře.

„Moc se na to těším. Vidím v tom velký potenciál. Mluvil jsem s trenérem a byl jsem z té konverzace nadšený. Opravdu se moc těším a jsem rád, že to tak dopadlo,“ říká Tomáš Satoranský. V zápasovém dresu by se momentálně jediný Čech hrající v NBA měl představit poprvé na začátku října.