Satoranský nasázel Miami šest bodů, Chicago ale slibně rozehraný zápas ztratilo v závěru

Basketbalisté Chicaga ztratili v NBA další slibně rozehraný zápas. Šestnáctou porážku z 24 utkání v ročníku si v neděli odvezli z haly třetího týmu Východní konference Miami Heat, kterému podlehli po prodloužení 105:110. Rozehrávač poražených Bulls Tomáš Satoranský nastřílel šest bodů, přidal tři doskoky a dvě asistence. New York 9:58 9. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Satoranský v dresu Chicaga. | Foto: Brad Penner-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Český reprezentant odehrál necelých 23 minut a na konci utkání už spíš vysedával na lavičce. Méně času na palubovce strávil v sezoně jen třikrát. Z pole Satoranský trefil dvě z osmi střel a proměnil oba trestné hody.

Basketbalová kultura je tu fakt cítit, pochvaluje si Satoranský přestup z Washingtonu do Chicaga Číst článek

Patnáct sekund před koncem čtvrté čtvrtiny se Satoranský na hřiště vrátil, domácí v tu chvíli vedli o dva body. Český rozehrávač poslal míč nejlepšímu střelci Chicaga v sezoně Zachu LaVineovi, který byl faulován a z trestných hodů vyrovnal na 97:97.

V prodloužení hrál místo Satoranského nováček Coby White, autor 11 bodů a osmi asistencí. Až když se 17 sekund před koncem za stavu 108:105 pro domácí celek vyfauloval Kris Dunn, český basketbalista se vrátil na scénu, ale porážku už odvrátit nedokázal.

„Líbilo se mi, jak jsme bojovali, jakým způsobem jsme hráli. Myslel jsem, že by to mohlo na výhru stačit,“ řekl kouč Chicaga Jim Boylen, jehož tým vedl na konci úvodní čtvrtiny o 11 bodů. „Rozhodně to je zklamání, ale taky si myslím, že jsme hráli dobře, spoustě z nás se dařilo. Věřil jsem, že to máme rozehrané na vítězství, byli jsme před koncovkou v dobré pozici, ale prostě jsme to zase nedokázali dotáhnout,“ litoval Dunn.

Hrdinou zápasu byl nováček v dresu Miami Tyler Herro. Zaznamenal totiž 27 bodů, když proměnil pět z 11 trojkových pokusů. Nejdůležitější byla právě jeho rozdílová trojka v závěru. Jimmy Butler přidal 23 bodů, nejlepším střelcem hostů byl s 22 body Fin Lauri Markkanen.

Davis nasázel 50 bodů

Padesátibodovým představením se blýskl Anthony Davis z Los Angeles Lakers, nejlepší tým sezony si vylepšil bilanci výhrou 142:125 nad Minnesotou. Uspěli rovněž Clippers, které k vítězství 135:119 ve Washingtonu dovedl autor 34 bodů Kawhi Leonard.

Dallas prohrál se Sacramentem 106:110, přesto Luka Dončič přidal 19. zápas za sebou s minimálně 20 body, pěti doskoky a stejným počtem asistencí. Překonal tím výkon legendárního Michaela Jordana ze sezony 1988/89, k rekordní sérii Oscara Robertsona mu ale chybí ještě deset zápasů.

Výsledky NBA:

Miami - Chicago 110:105 po prodl. (za hosty Satoranský 6 bodů, 3 doskoky, 2 asistence), Brooklyn - Denver 105:102, Charlotte - Atlanta 107:122, Dallas - Sacramento 106:110, LA Lakers - Minnesota 142:125, Philadelphia - Toronto 110:104, Portland - Oklahoma City 96:108, Washington - LA Clippers 119:135.