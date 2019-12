Satoranský sestřelil Washington, pak vzpomínal na své začátky. O slavné NBA se dozvěděl ve filmu

Basketbalista Chicaga Tomáš Satoranský prožívá výjimečné dny. V noci na čtvrtek ve Washingtonu výrazně pomohl k výhře nad svým bývalým klubem, v pátek může sledovat, jak dopadl v tuzemské anketě o nejlepšího sportovce roku. Satoranský je jediným českým hráčem v zámořské NBA a vděčí za to svému talentu, tréninkové píli a možná také filmu Space Jam, který jako malý viděl. Chicago 14:19 19. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Wendell Carter a Tomáš Satoranský | Foto: Chris Sweda | Zdroj: Reuters

Film, který ovlivnil celou generaci dětí, se vryl hluboko do paměti také u Tomáše Satoranského. V době, kdy Space Jam vstupoval do kin, mu bylo pouhých pět let.

„Začal jsem hrát basket, protože jsem se nadchl pro film Space Jam s Michaelem Jordanem a pak začal sledovat jeho kariéru. Určitě jsem si ale nepředstavoval, že jednou budu taky hrát v tomhle městě. Je to opravdu bláznivé, že se ta představa stala skutečností,“ řekl Satoranský Radiožurnálu.

Možná to je námět na další film. Teď už podle skutečného příběhu osmadvacetiletého rozehrávače. Mimochodem, kouzelné slůvko NBA prý poprvé slyšel právě téměř před čtvrt stoletím.

„O NBA jsem slyšel poprvé v souvislosti s tím filmem. Když jsem se díval na králíka Bugse Bunnyho, tak Michael Jordan hrál za Chicago Bulls. Pak si ještě vzpomínám, jak jsem sledoval německou televizi DSF, když hrál Dirk Nowitzki a oni opakovali záznamy v rozumném čase, že se to dalo sledovat,“ vzpomíná jediný Čech v nejprestižnější basketbalové soutěži světa.

Sen se stal skutečností

Po odchodu z české basketbalové scény a působení ve španělské Barceloně si svůj sen, prožívaný od dětství, díky tvrdé práci splnil. Dostal nabídku právě z NBA.

Tři roky hrál ve Washingtonu a od letošní sezóny reprezentuje Chicago Bulls. Tým, který proslavil právě Michael Jordan. V hale má jedna z legend zámořského basketbalu také svou sochu.

„My se zase tolik do zákulisí nedostaneme, protože nejvíce času trávíme v šatně a v tréninkové hale. Ale i tady tím můžete načichnout, protože u posilovny visí bannery a je tam odkaz na všechny hráče, kteří hráli v té legendární éře. Tady v Chicagu to cítíte všude kolem sebe,“ říká Tomáš Satoranský, jeden z aspirantů na vítězství v anketě o nejlepšího sportovce České republiky za letošní rok.

V hale Washingtonu, na jehož palubovce Chicago zvítězilo, pustili Tomáši Satoranskému video, jako poděkování za tři sezony, které tam strávil: