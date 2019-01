Satoranský se může brzy stát nejlépe placeným českým sportovcem. Čeká ho jednání o nové smlouvě

Nejlépe placeným českým sportovcem je hokejista Philadelphie Jakub Voráček hrající NHL. V čele pořadí by ho ale mohl brzo přeskočit zástupce jiného odvětví vydělávající si také v jedné ze severoamerických profesionálních soutěží. Basketbalista Tomáš Satoranský, který si v letošní sezoně vysloužil už několikrát uznání spoluhráčů i trenérů, totiž bojuje o novou smlouvu v NBA. Washington 18:24 24. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Satoranský v dresu Washingtonu Wizards | Foto: Bill Streicher-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

„Předvádí opravdu dobré výkony. Při absenci zraněného Johna Walla nás už loni přesvědčil, že je schopný tým na rozehrávce řídit. Tomáš využil svou šanci a stále se zlepšuje,“ zopakoval v Londýně kouč Washingtonu Scott Brooks to, co zástupcům zámořských médií o Satoranském tvrdí už delší dobu.

A zdá se, že to samé si myslí i vedení Wizards, které mu letos platí přes tři miliony dolarů ročně (skoro 68 milionů korun). Podle informací Chase Hughese z NBC už obě strany začaly předběžně jednat o novém kontraktu, aby se po sezoně jediný Čech v NBA nestal chráněným volným hráčem.

„Nerad takové věci řeším v probíhající sezoně. To, co pak má přijít, tak přijde a je to pak na mě a mém agentovi, abychom se o to zajímali po sezoně, ale já jsem o žádné oficiální smlouvě zatím nejednal,“ říkal před londýnským utkáním NBA Radiožurnálu Tomáš Satoranský.

Jeho hráčský agent Phillip Parun se vyjádřil podobně diplomaticky a také on zdůraznil, že zájem ze strany Washingtonu je dlouhodobý. Český reprezentant si přesto musel svou pozici v týmu vydobýt a nebylo to vůbec jednoduché.

To příznivce Wizards získal na svou stranu rychleji. „Mám nějaký vztah s fanoušky, což je i cítit na sociálních sítích. A jak mě podporují, jsem zaznamenal i poslední rok. Kdykoliv jdu někam ven, do města, tak tam ta podpora je cítit,“ dodal Satoranský.

Podle znění kolektivní smlouvy mohou Wizards v Satoranského případě nabídnout během rozehrané sezony smlouvu navýšenou maximálně na 120 procent průměrného ligového platu, což je podle odhadu serveru Bulletsforever.com roční gáže 10-12 milionů dolarů. Právě tolik berou často také hráči ostatních celků, kteří mají v týmu podobnou roli a mají se Satoranským podobné statistiky.

Pokud se ale Tomáš Satoranský rozhodne vyzkoušet trh s volnými hráči, kontrakty a třeba i ještě lepší mu budou moct nabízet i jiné týmy. Washington je bude mít možnost vždycky dorovnat. Otázkou je jestli na něj budou mít. Proto se vedení klubu z hlavního města USA asi snaží domluvit s pražským rodákem dřív, aby jim zadarmo neutekl ke konkurenci.