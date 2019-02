Satoranský očima spoluhráčů: klidný, koncentrovaný a poctivý tvrďák. Jeho role v kabině navíc roste

V dresu národního týmu je Tomáš Satoranský nejhlučnějším basketbalistou, který se jako hlavní hvězda stará také o dobrou náladu v šatně a při trénincích. V této sezoně už to po jeho zařazení do základní sestavy naplno poznali i jeho spoluhráči z Washingtonu v NBA. A nejen jejich pozornost svými výkony poutá. Washington 20:14 16. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Satoranský | Foto: Brad Mills-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

„Média prostor mám teď mnohem větší. Novináři se mnou normálně mluví před tréninkem i po trénincích, protože vědí, že já jim rozhovor vždycky dám, vždycky jim vyjdu vstříc. Je ale asi vidět, že se o mně víc píše, ale to k tomu patří. Snažím se tolik si toho zase nevšímat, ale sociální sítě samozřejmě mám, takže tam o sobě nějaké články najdu. I z komunikace s hráči a trenéry v NBA je cítit trochu více respektu,“ přiznal Tomáš Satoranský.

A jak ho vidí ostatní basketbalisté z NBA?

„Tomáš je dobrý kamarád a člověk. Má na tým velký vliv. Je to rozehrávač, který je vždy klidný, koncentrovaný. Ale zároveň tvrďák, protože je těžké proti němu hrát, je i poctivý v obraně. V šatně dělá svou práci, drží tam skvělou náladu. Zaslouží si tu nadějnou budoucnost, kterou má před sebou, protože si vydobyl respekt mezi těmi všemi zámořskými hráči. Jsem za něj rád. Líbí se mi, jak to dává. Je daleko od domova, v jiné zemi, ale je to profík každý den.“

Tak mluvil na adresu jediného Čech v nejlepší basketbalové soutěži světa podkošový hráč Markief Morris, který Satoranského už ale v kabině každý den nepotkává. S koncem přestupního období ho totiž vedení Wizards v rámci šetření vyměnilo do Chicaga. Obdobně o českém reprezentantovi ale mluví v klubu z hlavního města Spojených států všichni. Třeba Jeff Green…

„Skvělý chlapík, skvělý basketbalista, jsem rád, že jsem jeho spoluhráčem. Baví mě s ním nastupovat, je to dobrý rozehrávač, hraje tvrdě, ale také je to dobrý kamarád. Z jeho hry těžíme. Umí udělat všechny kolem sebe ještě lepší.“

A pokračoval křídelník Bradley Beal, při zranění kapitána Johna Walla hlavní a jediná hvězda v obměněném Washingtonu.

„Je obrovsky důležitý pro tenhle tým. Vždyť je to aktuálně náš první rozehrávač. Všechny nás nakazil tou svou agresivitou a chutí hrát. Jeho role v kabině roste, rozhodně to není už jen tmelič party,“ ocenil Satoranského přínos Beal.

Aktuálně druhý rozehrávač Wizards Chasson Randle přidal:

„Tomáš je hodně vtipný a zábavný. Přináší do šatny svůj evropský humor. Ale když jde na hřiště, změní se ve válečníka. Dělá všechno naplno,“ říkal Randle, který profesionální kariéru začínal v roce 2015 v dresu mnohonásobných českých mistrů z Nymburka a před touto sezonou se z Evropy vrátil do zámoří.

V polovině prosince si vybojoval ve Washingtonu kontrakt a od té doby kryje jako náhradník záda Tomáši Satoranskému. Oba má na starosti prvním rokem asistentka Kristi Toliverová.

„Můžu mu říct, co ze svého trenérského pohledu vidím, pokud to uznám za vhodné, a probíráme to. Právě k rozehrávačům mám nejblíže, protože to je i moje pozice, koukáme na basketbal podobně. Tomáš hraje hodně kolektivně a tým řídí správným směrem. Jsme rádi, že ho máme,“ dodala rodačka z amerického státu Virginia reprezentující Slovensko Kristi Toliverová, která není jen basketbalovou trenérkou ale také stále ještě aktivní hráčkou v ženské NBA.