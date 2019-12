Narození dcery, nová smlouva a reprezentační úspěch. Basketbalista Satoranský prožil bohatý rok

Basketbalista Tomáš Satoranský se v roce 2019 poprvé stal otcem, poprvé v NBA vyjednával o nové smlouvě a nakonec změnil dres. Klub Chicago Bulls z něj udělal nejlépe placeného sportovce Česka. A právě Satoranský pak při premiérové účasti národního týmu na mistrovství světa táhl české basketbalisty za historickým šestým místem v Číně. Chicago 16:58 26. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Satoranský v zápase proti Clippers. | Foto: Kamil Krzaczynski-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Dceru Sophii porodila Tomáši Satoranskému v zámoří manželka Anna v únoru.

„Už vidím změnu i na sobě, tu zodpovědnost. Své děti budu podporovat v tom, v čem budou ony chtít. Takhle to dělali i moji rodiče. Ať už to bude basketbal nebo cokoliv jiného, hlavně aby to dělaly s láskou,“ vysvětloval aktuálně jediný Čech v NBA, který v té době ještě patřil Washingtonu Wizards.

V létě nicméně odchovanci pražského USK skončila tříletá nováčkovská smlouva. „Mám rodinu a už mi není dvacet, takže se snažím zabezpečit, jak to jen jde,“ uvedl český rozehrávač.

A nový tříletý kontrakt, ale tentokrát na deset milionů na rok podepsal s vedením Chicaga Bulls, které z něj udělalo nejlépe placeného sportovce Česka.

„Každého zajímají prachy, takže je normální, že se o tom nejvíc píše. Nikde ale není, že padesát procent jde na daně, to si musí lidé uvědomit,“ vysvětloval s úsměvem Satoranský.

Basketbalová mánie

Na zářijový světový šampionát, pro Čechy premiérový v samostatné historii, pak Satoranský vyrazil jako lídr národního týmu, který v Číně svými výkony strhl i v tuzemsku basketbalovou mánii.

„Pomáhá nám to nadšení, že můžeme psát historii. Kolem basketu je teď tolik pozornosti, to si užívám. Je neskutečné, co se tu zatím děje,“ popisoval Satoranský. No a byl z toho nakonec vyrovnaný nejlepší československý výsledek z roku 1970, tedy šesté místo.

„Jsem pyšný na to, co jsme tady předvedli. Zároveň jsem unavený jako pes a těším se, až uvidím rodinu. Tenhle turnaj si ale budeme pamatovat do konce života,“ těšilo dnes osmadvacetiletého basketbalistu, který se umístil na druhém místě v pořadí české ankety Sportovec roku 2019.

V Chicagu se na podzim stal ústředním rozehrávačem Bulls. V základní části NBA ale zatím převažují spíš porážky. S reprezentací teď Satoranský může vyhlížet červnovou olympijskou kvalifikaci a také domácí mistrovství Evropy 2021.