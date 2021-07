‚Jsem hrdý, jak jsme dokázali zareagovat.‘ Satoranský udržel basketbalisty v boji o olympiádu

Jako správný kapitán se v semifinále olympijské kvalifikace ukázal necelé dvě sekundy před koncem prodloužení s Kanadou basketbalista Tomáš Satoranský.

„Já jsem strašně hrdej na to, jak jsme dokázali zareagovat v prodloužení, protože to bylo hodně špatný a nevěděl jsem, kde vzít sílu. Ukázali jsme, že jsme skupina, co drží spolu a dokázali to dotáhnout do vítězného konce a já jsem strašně rád, že se můžeme porvat o olympiádu ještě v jednom zápase,“ říká jediný Čech hrající NBA Tomáš Satoranský.

Se svými spoluhráči v základní hrací době ani jednou neprohrával. V závěrečné minutě 4. čtvrtiny ale čeští basketbalisté přišli o desetibodový náskok, ani prodloužení pak nezačali dobře a museli v posledních 138 sekundách otáčet pětibodové manko. Sérií 9:2 se jim to ale povedlo.

Vítězný koš Tomáše Satoranského v nastavení:

@satoransky banks it to give Czech Republic the win over Canada in OT and advance to the #FIBAOQT Final! pic.twitter.com/b6rrI4SFuu — FIBA (@FIBA) July 3, 2021

Hrdinou prodloužení se ale nakonec stal právě rozehrávač Chicaga Bulls, když necelé dvě sekundy před koncem na sebe vzal odpovědnost, a o desku poslal do kanadského koše z nelehké pozice vítěznou střelu.

„Přišel ke mě poté, co jsem si vzal time out a řekl, že poslední střelu chce on. Myslel, že teď je jeho chvíle a já samozřejmě souhlasil, že dostane balon. Tu akci jsme trochu upravili a místo clony jsme nechali Satoranského hrát jeden na jednoho. No a vidíte, byla z toho vítězná střela,“ vrací se ke konci prodloužení kouč Ronen Ginzburg a pokračuje sedmatřicetiletý Blake Schilb, který proměnil sedm trojek.

„Bylo skvělé být u toho. Koukal jsem, co Satoranský udělá, stejně jako ostatní. Prostě jsme jen čekali, co se stane, jako by to byl film. Ale ona to byla realita a byl to úžasný moment pro náš tým, vidět Tomáše, jak nám vyhrál zápas takovým způsobem.“ Dodal obdivně Schilb.

O jedinou letenku do Tokia se čeští basketbalisté utkají s Řeckem v pondělí od 1 hodiny a 5 minut ráno českého času.