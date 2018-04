Tomáš Satoranský se vrátil do základní sestavy Washingtonu, jeho tým zná soupeře pro play-off

Basketbalista Tomáš Satoranský se v NBA vrátil do základní sestavy a v posledním utkání základní části si vylepšil osobní maximum v počtu odehraných minut. Při porážce Washingtonu v hale Orlanda 92:101 strávil jediný Čech v zámoří na palubovce 41 minut a zaznamenal 13 bodů, devět doskoků a čtyři asistence. Wizards skončili v tabulce Východní konference osmí a v 1. kole play off narazí na třetí nejlepší celek celé soutěže Toronto. Orlando 7:19 12. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Satoranský při zápase proti Orlandu | Zdroj: Reuters

Kouč týmu z hlavního města USA Scott Brooks šetřil před startem vyřazovací části jak Johna Walla, tak Otto Portera a Satoranský tak po 29. v sezoně nastoupil v první pětce a byl nejvytíženějším hráčem ze všech. Wizards takřka celý zápas dotahovali. Naposledy se do vedení dostali v úvodu poslední čtvrtiny, pak jim ale odešla střelba (34% z pole) a kvůli tomu skončili na osmém místě.

„Celý zápas se nám nedařilo příliš střelecky,“ přiznal Brooks. Nenašel se nikdo kromě Meekse (s 18 body nejlepší střelec v dresu Washingtonu), kdo by spolehlivě trefoval koš. Soupeř naopak skoro každou akci dohrál k bodům, hlavně když potřeboval. To my ne. Takže byli lepší.“

„Stříleli jsme hrozně nepřesně, ale to se nás bohužel trápí celou sezonu,“ řekl Bradley Beal, který může posuzovat, protože poprvé v kariéře odehrál všech 82 zápasů. „No teď jsme osmí. Nezbývá než to přijmout, připravit se a bojovat,“ velí.

SATO with the slick up and under. #WizMagic pic.twitter.com/GMjYKVvcND — Washington Wizards (@WashWizards) 12 April 2018

V přímém souboji o poslední místo pro vyřazovací boje v Západní konferenci ukončili čtrnáctileté čekání na postup v Minnesotě. Timberwolves totiž zdolali Denver 112:106 po prodloužení. Jimmy Butler k tomu výběru kouče Toma Thibodeaua pomohl 31 body Karl-Anthony Towns přidal 26 bodů a 14 doskoků. Hosty vedl srbský pivot Nikola Jokič autor 35 bodů a 10 doskoků.

„Myslím, že usnu v noci a pak se vzbudím s brekem,“ začal překvapivě rozhovor s novináři Towns, kterému bylo osm let, když byla Minnesota naposledy v play off.

„Jsme hrdý, co se nám povedlo a dost mě to vzalo,“ dodal dvaadvacetiletý pivot. „Náš výkon byl opravdu dobrý, ale oni byli prostě ještě lepší. Na konci dokázali lépe proměňovat. Blahopřeju,“ popřál soupeři sportovně Will Barton z Nuggets.

Šestnáctou výhru v řadě slaví ve Philadelphii, 76ers totiž přejeli Milwaukee 130:95 a zajistili si třetí místo na východě. Střídající Markelle Fultz, poslední jednička draftu, sice většinu sezony promarodil, ale teď se stal nejmladším (19 let, 317 dní) hráčem v historii NBA, který dosáhl na triple double.

Zapsal totiž 13 bodů a po 10 doskocích a asistencích. Bucks skončili sedmí a čeká je souboj s Bostonem. 76ers vyzvou Miami, které přetlačilo Toronto 116:109 po prodloužení.

Russell Westbrook ve druhé sezoně základní části po sobě dokázal udržet triple double v průměru, což se předtím nikomu nepovedlo. Oklahoma na závěr porazila Memphis 137:123, když americký reprezentant zapsal šest bodů, 20 doskoků a 19 asistencí.

Paul George velel 40 body. Thunder se posunuli až na 4. místo Západní konference a na úvod vyřazovací části je čeká Utah, který v přímém souboji o třetí příčku nestačil na Portland 93:102. Tral Blazers změří síly s New Orleans.