Takhle to mají všichni hráči v NBA, vysvětluje Satoranský, proč nemůže trénovat s národním týmem

Basketbalová reprezentace je před pokračováním kvalifikace mistrovství světa v kompletním složení. Na soustředění v Poděbradech se hlásil už i Tomáš Satoranský. A tak trochu na zapřenou. Nemá totiž stejně jako ostatní hráči s platným kontraktem v NBA povolení připojit se k národnímu týmu před 27. červnem a to přesto, že jeho zaměstnavateli Washingtonu by to nevadilo.

Poděbrady 8:53 21. června 2022