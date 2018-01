I ve sportovním světě mají prezidentské volby ohlas. Ve Washinghtonu volí basketbalista Satoranský

Během roku obvykle odehrají přes 80 zápasů, při nichž je navíc čekají náročné přesuny napříč Amerikou, a vedle toho i pravidelné tréninky. Přes všechnu zátěž ale mají někteří profesionální čeští sportovci působící v zámoří čas sledovat prezidentské volby v Česku. Na dálku je prožívá například rozehrávač basketbalistů Washington Wizards Tomáš Satoranský. Washington 13:22 13. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Basketbalista Tomáš Satoranský

„Samozřejmě mě to zajímá, myslím si, že v dnešní době je celkem jednoduché sledovat to po internetu a sociálních sítích.“

Tomáš Satoranský se o prezidentské volby v Česku zajímá, že by ale u televize doslova hltal nejrůznější debaty kandidátů, se rozhodně říct nedá.

„Není to tak, že bych sledoval všechny debaty a diskuse kandidátů, ale díky facebooku a twitteru mám docela přehled o tom, co se děje a jak to vypadá,“ vysvětluje Satoranský.

Přímo ve Washingtonu přitom Tomáš Satoranský zažil už jednu volbu prezidenta. Toho amerického na konci roku 2016.

Tak bouřlivě jako posledně Američané ale volbu českého prezidenta prý rozhodně neprožívá.

„Bylo samozřejmě hodně zajímavé vidět, o to více v tomhle městě, jak se mění prezident Spojených států. Bylo moc zajímavé sledovat reakce lidí, se kterými dennodenně pracuji. Česká volba je úplně z jiného šálku kávy,“ přirovnal zájem o prezidentské volby v Česku a Spojených státech Tomáš Satoranský.