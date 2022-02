Satoranský v NBA opět mění dres, český basketbalista se z New Orleans stěhuje do Portlandu

Třicetiletý rozehrávač Satoranský působí v zámoří od roku 2016. První tři sezony odehrál za Washington Wizards.

Adrian Wojnarowski

@wojespn Full trade, per sources:

Blazers: Josh Hart, Tomas Satoransky, Nickeil Walker-Alexander, Didi Louzada, 2022 protected first-round pick, two second-round picks.

Pelicans: CJ McCollum, Larry Nance, Tony Snell. 3114 18171

Před necelými třemi lety přestoupil do Chicaga Bulls, kde podepsal tříletý kontrakt s ročním platem 10 milionů dolarů, ale před startem tohoto ročníku byl vyměněn do New Orleans. V týmu Pelicans se však neprosadil.

Součástí výměny sedmi hráčů je především portlandský střelec C.J. McCollum, který byl hlavním tahounem s Damianem Lillardem.

Do týmu Trail Blazers odchází vedle Satoranského i Nickeil-Alexander Walker, Josh Hart a Didi Louzada. Portland získal od Pelicans i právo v prvním kole draftu a dvě volby v druhém kole. Do New Orleans míří vedle McColluma také Larry Nance a Tony Snell.