Ve 14 letech soupeří stolní tenista Tomokazu Harimoto s dospělými, vyhrál už dva turnaje světové tour

Zatímco někteří jeho vrstevníci venku se smartphony v ruce loví virtuální pokémony, on se ve svém sportu prosadil mezi světovou špičku. Čtrnáctiletý stolní tenista Tomokazu Harimoto je v tomto ohledu unikátní případ. Minulý týden vyhrál silně obsazený turnaj světové tour v rodném Japonsku. Po vítězném míčku ve finále padl na kolena a dal naplno průchod emocím. Praha 18:01 16. června 2018

Japonský talent v napínavém finále porazil Číňana Zhanga. Po zápase tak se svým výkonem mohl být spokojený.

Tomokazu Harimoto je ve 14 letech nejmladším vítězem Japan Open ve svém rodném Japonsku. Podle bývalého českého stolního tenisty Petra Korbela je jeho hlavní výhodou velké zaujetí hrou

„Hodně jsem ztrácel vedení, byl to moc těžký zápas. Nakonec se mi po sedmi setech podařilo vyhrát. Mám chuť sám sobě říct: Dobrá práce,“ řekl po svém vítězství Harimoto.

Na cestě za vítězstvím na turnaji v Kitakjúšú vyřadil Harimoto mimo jiné úřadujícího mistra světa a olympijského vítěze Číňana Ma Longa. Úspěchů mladého stolního tenisty si všiml také bývalý český reprezentant Petr Korbel.

„Porazil Ma Longa, porazil Zhanga, což jsou absolutní top hráči, čili je to pro něj určitě obrovský úspěch,“ popisuje pro Radiožurnál Korbel.

Harimoto na sebe výrazně upozornil už v loňském roce, kdy v České republice vyhrál svůj první turnaj světové tour. V Olomouci ovládl Czech Open, když ve finále porazil legendárního Němce Timo Bolla.

Harimoto každý úspěšný míček hlasitě slaví, což je podle Korbela důkaz toho, jak moc utkání prožívá.

„Je vidět, jak je do toho sportu a do toho zápasu vždycky ponořený, takže to je jeho obrovská devíza,“ vyzdvihuje Petr Korbel jednu z hlavních předností zázračného teenagera.

Další silnou stránkou Harimota je podle pětinásobného účastníka olympijských her všestrannost, která se projevuje především při úderech.

„Je velice slušně vybavený, i technicky. To znamená, že má vyrovnané údery, jak forhend, tak bekhend. Prakticky dokáže zahrát cokoliv,“ všímá si Korbel.

Velkým snem nadějného sportovce je zlato z olympijských her v Tokiu, které se konají za dva roky. To bude Harimotovi stále pouhých 16 let.