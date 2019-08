Třetí olympiáda ve třech různých sportech? Tonžan zahájil na kanoistickém mistrovství snahu o Tokio

Tonžan Pita Taufatofua zahájil na mistrovství světa v rychlostní kanoistice v Szegedu svou snahu představit se na třetích olympijských hrách ve třetím různém sportu. Po účasti v Riu de Janeiro v taekwondu a loňském startu v Pchjongčchangu v běhu na lyžích by se exotický sportovec rád probojoval do Tokia na kajaku. Szeged (Maďarsko) 18:40 22. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pita Taufatofua na zahájení v Riu | Zdroj: Reuters

Pětatřicetiletý Taufatofua při svých olympijských účastech zaujal už během slavnostních zahájení, na nichž hrdě nesl vlajku Tongy do půl těla nahý a pouze s tradiční rohoží taʻovala kolem pasu. Teď se chce zapsat do historie jako první sportovec v moderní éře, jenž se zúčastní tří olympiád za sebou v různých odvětvích.

Nejen Ledecká nebo Fourcade. V Pchjongčchangu byli i sportovci, pro které je zlatou medailí samotná účast Číst článek

Snahu kvalifikovat se do Tokia zahájil ve středeční rozjížďce v kajaku na 200 metrů. V cíli byl beznadějně poslední, ale spokojený. „Sedím ještě stále v lodi, což byl jeden z mých cílů. Ten si teď můžu odškrtnout,“ řekl.

Začátek byl přitom dramatický. Taufatofua měl velké problémy vmanévrovat svou kanoi do startovního postavení, první pokus musel vzdát a obkroužit jedno kolo, zatímco soupeři trpělivě čekali. Když se Tonžan na druhý pokus přece jen blížil ke startu a silou vůle udržoval rovnováhu, rozhodčí závod zahájili.

Navzdory problémům na startu se Taufatofua dostal do cíle, v čase 58,19 téměř 25 sekund za vítězem své rozjížďky. „Je to osobní rekord. Pořád to bylo lepší než můj první pokus v taekwondu,“ uvedl spokojeně syn tonžského otce a australské matky.

Lyžař z Tongy prožil na sněhu hodinu bolesti a už plánoval Tokio Číst článek

Ve čtvrtek Taufatofua absolvoval další jízdu na deblkajaku s Malakaiem Ahokavou. I tentokrát posádka dojela do cíle, i tentokrát s velkým odstupem poslední. „Jeli jsme na lodi, na které na Tonze staří lidé přejíždějí mezi ostrovy. Je hodně stabilní, ale také pomalá. Upřímně však říkám, že bychom pádlovali klidně i na nafukovacím lehátku, kdybychom museli,“ řekl Taufatofua, jenž na deblkajaku trénoval s Ahokavou jen šest dnů.

Kanoistika je pro něj coby reprezentanta ostrovního státu nejpřirozenějším sportem. „Věděl jsem, že můj další sport musí mít něco společného s vodou. Té máme u nás dost,“ smál se.

Při své první olympijské účasti v taekwondu vypadl Taufatofua po drtivé porážce v prvním kole, loni v Pchjongčchangu podle svých slov prožil hodinu utrpení v běhu na 15 km, ale poslední mezi lyžaři neskončil. Aby se kvalifikoval z mistrovství světa do Tokia, musel v Szegedu skončit do pátého místa, čemuž byl na míle vzdálen. Nyní musí doufat v únorové kontinentální soutěže nebo v pozvání Mezinárodního olympijského výboru, což je nejpravděpodobnější varianta.