Během etapy mě z diváků skoro bolely uši. Je to tady neskutečné, pochvaluje si Bittner atmosféru na Tour

Cyklisté na Tour de France mají za sebou nejdelší etapu letošního závodu. Ujeli 209,1 kilometru. První byl v cíli nizozemský cyklista Mathieu Van der Poel, který se i díky vítězství dostal do čela průběžného pořadí. Český cyklista Pavel Bittner se závěrečného spurtu nezúčastnil. „Během etapy mě pomalu bolely uši z toho, jak lidé řvali," říká pro Radiožurnál v cíli druhé etapy. Od zpravodaje z místa Boulogne-sur-Mer 20:06 6. července 2025

Jak se vám jelo v tomto „aprílovém“ počasí? Chvíli pršelo, mrholilo, ale bylo i horko.

Docela fajn. Ze začátku bylo i příjemnější, že bylo trošku mokro. A na konci vysvitlo sluníčko, takže to bylo dobré.

Prvních 170 km byla druhá etapa víceméně rovinatá. Poté začalo stoupání 30 kilometrů, na závěr ještě tři větší stoupání a náročná cílová rovinka. Vůbec si nedokážu představit, jak jste to na trati musel vnímat.

Těch 30 kilometrů do cíle se celý závod odšpuntoval. S týmem jsme byli na dobré pozici a ještě osm kilometrů do cíle jsme byli tam, kde jsme měli být. Oscar Onley na to měl a vybojoval šestý místo. Takže vše dobré.



Byla to strategie a něco, co jste si plánovali dopředu? Nebo to bylo trošku jinak?

Plánů jsme měli více. Samozřejmě musíme chránit Oscara, ale kdyby to bylo trošku lepší pro sprintery, tak jsme se snažili ochránit je. A nakonec to vyplynulo tak, že to nejlépe sedlo Oscaru Onleymu.

Ve 22 letech prožíváte první Tour de France. Jak vnímáte atmosféru, kdy diváci fandí třeba i v dešti?

Atmosféra je tu neskutečná už od prvního dne. A dnes na hlavním stoupání, osm kilometrů do cíle mě pomalu bolely uši z toho, jak lidé řvali. Tu ohromnou bolest v nohách to dělá trochu příjemnější.



V pondělí vás čeká kratší etapa z Valenciennes do Dunkerque. Věříte si na ni více?

Určitě je to jedna z etap, kterou mám zakroužkovanou, a budu se snažit zajet co nejlepší výsledek.



Cyklista Pavel Bittner obsadil v 2. etapě @LeTour 81. místo. Jeho parťák Oscar Onley dojel 6.



“8km do cíle jsme byli tam, kde jsme měli být. Oscar na to dneska měl. Bylo to hodně náročný.”



“Atmosféra je neskutečná. Pomalu mě boleli uši z toho, jak lidé řvali.”@iROZHLAScz pic.twitter.com/N4KP6uuXkW — Martin Balucha (@MartinBalucha) July 6, 2025