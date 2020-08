Mávání prázdnému náměstí a spoustu pádů. Cyklista Hirt prožil neobvyklou premiéru na Tour de France

Začala Tour de France a poprvé šlápl do pedálů ve slavném závodě český cyklista Jan Hirt. Jezdec stáje CCC si ale první den Staré dámy nemohl užít naplno. Opatření proti koronaviru jsou totiž na jihu Francie hodně přísná. Nice 14:01 30. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Hirt v barvách týmu CCC. | Foto: Pavel Mazáč / CNC | Zdroj: Profimedia

Další ročník cyklistické Tour de France odstartoval u kulaté kašny na náměstí v Nice týmovou prezentací. Bylo to ale trochu zvláštní, protože fanoušci se tam nedostali. Náměstí bylo obehnáno vysokým černým plotem, a když závodníci vyjeli na pódium, ukázali se vlastně jen televizním kamerám.

Český cyklista Jan Hirt si odbyl premiéru na Tour de France. Více v příspěvku Františka Kuny

„Je to takové zvláštní, když máváte a nikdo před vámi není. Je to lehce smutné, ale jsme ochotní podstoupit takřka cokoliv, hlavně ať se jede. Je cítit trochu nervozita,“ popsal Radiožurnálu Jan Hirt.

Na klidu českému cyklistovi jistě nepřidalo ani to, že první etapu letošního o dva měsíce posunutého ročníku doplnil déšť. A na jihu Francie kolem Nice závodníci často padali.

„Nejelo se mi úplně ideálně. Cítil jsem trochu závodní manko, takže jsem se trochu i trápil na to, že to byla sprinterská etapa. Pádů bylo dost, ale to se dalo čekat. Sám jsem nespadl, jen mě občas zbrzdila zablokovaná cesta,“ popsal.

A další věc, která mohla během úvodního dne na Tour de France přispět k nepohodlí Jana Hirta, je jeho zraněná ruka z jednoho z předchozích závodů.

„Ruka pořád bolí, ale čekal jsem to horší. Akorát při brzdění mě bolí prsty, jinak docela dobré,“ dodal český cyklista.

V rámci možností ale zněl Hirt po své první etapě na Tour de France spokojeně. V neděli se pojede poprvé do hor, a to znovu na jihu Francie.