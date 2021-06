Pogačar udeřil v časovce a odskočil ostatním favoritům. Žlutý dres těsně uhájil Van der Poel

Another TT from the Planche des Belles Filles playbook! @tamaupogi dominated the TT to gain time in the hunt for



Watch his final KM ⬇️



Après La Planche des Belles Filles en 2020, @tamaupogi domine le CLM et gagne du temps dans la bataille au Maillot Jaune.#TDF2021 pic.twitter.com/QPAIhCPrIh