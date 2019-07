Vidí to celý svět, jako když vyhrajete grandslam, říká o vítězství celé Tour de France Andy Schleck

Když v roce 2010 bojoval Andy Schleck se Španělem Albertem Contadorem, označovali to komentátoři jako poker, což Schleck ochotně přiznal, teď už ale může být v klidu a své karty odkrýt. Třeba na téma, jak by se letošní závod mohl dál vyvíjet:

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak vidí letošní Tour de France Andy Schleck? S bývalým lucemburským cyklistou natáčel reportér Radiožurnálu František Kuna

„Blíží se horské etapy a tam do toho musí šlápnout ti, kteří pojedou na co nejlepší celkové umístění. Právě tyhle závodníky jistě budeme vídat klidně i jako vítěze horských etap,“ řekl Radiožurnálu slavný lucemburský cyklista.

Jmenovat ale Andy Schleck nechce. V kopcích se vždy rozhoduje, častokrát se stalo, že ten, kdo se do žlutého oblékl už třeba po prvním týdnu Tour de France, dojel s nejcennějším dresem až do Paříže. Teď má tohle privilegium po dni volna domácí Julian Alaphilippe.

Volný den na Tour trávíme v sedlech. Odpočívají hodně unavení a jezdci po pádech, říká Kreuziger Číst článek

„Je to největší, co můžete v cyklistice dokázat. Je to i víc než nějaká zlatá medaile, vidí to celý svět. Něco jako když vyhrajete grandslam,“ přirovnává Andy Schleck situaci Francouze Alaphilippa k tenisu.

Jenomže domácí závodník to teď bude mít hodně těžké. Náskok sice má přes minutu a nejspíš ho i po středeční rovinaté etapě udrží, ale pak se pojede do hor, nejprve do Pyrenejí a právě Schleck jakožto vítěz Tour de France z roku 2010 dobře ví, že tam se může závod zásadně změnit.