Královskou etapu na Tour vyhrál po samostatném úniku Australan O'Connor. Druhý dojel Pogačar

Královskou 18. etapu Tour de France vyhrál australský cyklista Ben O'Connor. Po 171 kilometrech vystoupal jako první na vrchol Cole de la Loze do nadmořské výšky 2304 metrů. S odstupem minuty a 45 sekund si pro druhé místo dojel ve žlutém trikotu Slovinec Tadej Pogačar, který si tak upevnil vedení v celkovém pořadí závodu.

Na největšího konkurenta Jonase Vingegaarda z Dánska, jenž byl ve čtvrtek třetí, najel Pogačar v posledních stovkách metrů devět sekund, další dvě získal díky bonifikaci. Celkově tak vede o 4:26 minuty.

🇦🇺Ben O'Connor takes on the Col de la Loze solo and wins !!!



🇦🇺 Ben O'Connor s'impose au Col de la Loze en solo !!#TDF2025 pic.twitter.com/KNbzVj7983