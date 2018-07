Pomsta po francouzsku. Neoblíbeným jezdcům na Tour hrozí sprchy moči i silnice plné připínáčků

Nejslavnější cyklistický závod každoročně láká k trati miliony fanoušků. Na dosah pelotonu se tak dostanou diváci s nejrůznějšími motivacemi. Někdo zběsile fandí svému oblíbenci, jiní naopak spřádají plány na zákeřný útok. Strkanice, polévání cyklistů močí, připínáčky na silnici. I to je Tour de France. Praha 7:00 16. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Nejvýraznější boom zaznamenaly útoky na jezdce až v posledních šesti letech.

Důvod je jednoduchý - dominance britského týmu Sky, který je trnem v oku zejména francouzským fanouškům.

Stáj od svého založení v roce 2010 hlásala, že je jejím cílem vybojovat nejpozději do pěti let celkové vítězství na Tour de France. O dva roky později jí ve splnění tohoto sebevědomého předsevzetí nezabránil ani aktivní fanoušek-sabotér.

Nepokoje na druhém ročníku TdF (1904) „Nebudu-li zavražděn, letošní Tour vyhraju,“ prohlásil v cíli první etapy Maurice Garin. Ten den ho na trati přepadla čtveřice maskovaných sabotérů, i přesto dojel v pořádku. Ke vzteku všech Francouzů byl Garin, největší hvězda a současně obhájce celkového vítězství, italské národnosti. Následující den se dostává do úniku na Col du Grand Bois místní rodák Antoine Fauré. Zbývajícím závodníkům okamžitě zatarasují cestu dvě stovky jeho fanoušků. Vzduchem létají kameny a rozzuřený dav musí uklidňovat až pořadatel střelbou do vzduchu. Ani v dalších dnech se situace nezlepšuje. Diváci jezdce zasypávají kameny, na silnici se objevují hřebíky a střepy. Cyklisté se v pozdějších etapách pro jistotu vyzbrojují revolvery. Favorit Garin nakonec opravdu dojíždí do Paříže v nejlepší čase. Francouzská cyklistická unie okamžitě zahajuje vyšetřování. V prosinci téhož roku je rozhodnuto – italský jezdec je diskvalifikován, protože si údajně během závodu zkrátil cestu vlakem. Z cílové listiny je nakonec odstraněno 73 z 88 účastníků. Ředitel závodu považuje druhý ročník za absolutní fiasko a neočekává, že se Tour de France ještě někdy zopakuje.

Na silnici se během stoupání na vrchol Mur de Péguère objevily připínáčky. Těsně předtím, než měla k místu dorazit skupinka s aktuálním držitelem žlutého trikotu Bradleym Wigginsem.

Defekt ovšem, ke smutku neznámého sabotéra, měl nejen Wiggins, ale i dalších 29 jezdců. Prázdná galuska tehdy paradoxně nejvíce „zavařila“ obhájci celkového vítězství. Australan Cadel Evans v prudkém kopci čekal na kolo jednoho ze svých týmových kolegů, aby oba následně zjistili, že ani jeho guma není v pořádku. Celkové vítězství na Tour tak slavil právě terč celého útoku Wiggins. Připínáčky nepomohly.

Případ Cavendish

Ani o rok později se s britskými jezdci fanoušci podél trati „nemazlili“. Při dojezdu 10. etapy v Saint-Malo došlo k nepříjemnému pádu, při kterém skončil na zemi Nizozemec Tom Veelers. Převážně lokální média tehdy označila za jasného viníka Marka Cavendishe ze stáje Omega Pharma-Quick Step.

Britský sprinter v následující etapě zakusil nevybíravou pomstu od fanoušků. Chrstli na něj moč. Pro web Cycling Weekly si na celou záležitost stěžoval i sportovní ředitel Omegy Brian Holm. „Gratulace médiím, která z Marka včera udělala viníka srážky,“ poznamenal.

Bučelo se i na Königa

Zatím nejvýraznější „nepokoje“ probíhaly na trati Staré dámy, jak se Tour de France přezdívá, během ročníku 2015.

V centru dění byl opět tým Sky, tentokrát s Chrisem Froomem na čele. Svými nadprůměrnými výkony tehdy vyvolal vlnu spekulací a nejrůznějších teorií, nejčastěji na téma nepovoleného dopingu.

„Rok 2015 byl takový napjatý, co se týče fanoušků a jejich přístupů k našemu týmu. Došlo tam k několika ne úplně příjemným incidentům,“ vzpomíná pro iROZHLAS.cz cyklista Leopold König, který byl tehdy jedním z domestiků Sky. „Byla to až určitá nenávist. Nevím, jestli vůči osobě Chrise Froomea, nebo vůči žlutému dresu v rukou britského závodníka.“

Suverénní britská stáj zažila v kopcích 102. ročníku Tour několik nepříjemných chvil. Ve 13. etapě byl pěstí do žeber napaden Australan Richie Porte.

Den poté se diváci odhodlali k nechutnému útoku na jezdce ve žlutém dresu. „Jeli jsme na špici pelotonu a Chrisovi někdo vychrstl sklenici s močí do obličeje. To byl jeden z těch incidentů, kdy to překročilo všechny meze,“ popisuje český závodník. Stáj Sky tehdy zvažovala, jak v příštích etapách zasáhnout vůči podobným agresorům. „To je ale těžké. Jakmile se ohradíte proti fanouškům, může být vše rázem vyostřenější.“

Ani sám König se střetu s diváky nevyhnul. „Když jsem v jedné z etap dojížděl do cíle, začali na mě najednou všichni bučet. V tu chvíli jsem zastavil a ptal se proč. Je to taková davová psychóza - diváci se nechají strhnout.“

Divočina v Alpách

Zatímco v rovinatých pasážích peloton prosviští mezi fanoušky třeba 50kilometrovou rychlostí, ta nejtěžší horská stoupání naopak svádějí ke kontaktu se závodníky. Podle Königa se v kopcích liší i atmosféra. „Na metr čtvereční je tam mnohem víc diváků. Musí na těch místech stanovat pár dní předem, takže jsou i trochu divočejší,“ vysvětluje.

Tour de France tradičně projíždí dvěma z nejvýznamnějších francouzských pohoří. Co se týče fanoušků, složitější jsou prý Alpy oproti Pyrenejím. „Je tam větší směs všech různých národností. V Pyrenejích se to omezí jen na Španěly a Francouze. Alpy, to je občas opravdu síla.“

Jedním z nejslavnějších kopců celého závodu je Alpe d’Huez. Cyklisty na něm při výstupu čeká 21 ostrých zatáček. „Každou serpentinu si pro sebe zaberou fanoušci z určitého státu. Tam to bývá opravdu divoké,“ vzpomíná König. Atmosféru z tradičně silné fanouškovské základny Nizozemců zachytil na videu z týmového vozu Geraint Thomas:

'Léky na astma nejsou krevní doping'

Letos závodníci do kopců zamíří teprve v 10. etapě, která je na programu v úterý. Doposud tak Chris Froome čelil jen útokům na sociálních sítích.

Převážně francouzští diváci mu nemohou přijít na jméno poté, co s ním Mezinárodní cyklistická unie (UCI) ukončila pár dní před startem Tour antidopingové řízení. Na loňské Vueltě mu komisaři v těle naměřili nadlimitní koncentraci salbutamolu, látky zmírňující příznaky astmatu.

Leopold König, i přes vzrůstající pochybnosti médií a fanoušků, věří ve férovou cyklistiku. „Stal se z ní jeden z nejčistších sportů vůbec. Důkazem je, že teď řešíme přípravek proti astmatu na rozdíl od krevního dopingu u biatlonistů nebo jiných atletů. Samozřejmě to ale nechci nijak bagatelizovat.“

Podle jeho slov už návrat k temným „amstrongovským časům“ cyklistice nehrozí. „Troufnu si říct, že ten těžký doping, jako steroidy nebo právě krevní doping, je z toho sportu zcela vymýcen.“