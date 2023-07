Pogačara čeká v boji s Vingegaardem klíčový víkend, Tour de France se přesouvá do Alp

Peloton Tour de France 13. etapou zamíří do Alp a očekává se přiostření boje o žlutý dres. V den pádu Bastily cyklisty čeká 138 kilometrů dlouhá trasa, která po startu z Chatillon-sur-Chalaronne po rovinatém úvodu vyvrcholí dlouhým stoupáním do cíle na Grand Colombier. Vedení v průběžném hodnocení bude hájit úřadující šampion Jonas Vingegaard z Dánska, slovinský rival Tadej Pogačar za ním zaostává o 17 sekund. Chatillon-sur-Chalaronne 8:04 14. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cyklisté na Tour de France v čele s Pogačarem a Vingegaardem | Foto: Benoit Tessier | Zdroj: Reuters

Po třech relativně snazších etapách cyklisty páteční koncovka řádně prověří. Výšlap na Grand Colombier do nadmořské výšky takřka 1300 metrů měří více než 17 kilometrů a sklon místy dosahuje až 9,2 procenta.

Philipsen ovládl hromadný spurt a slaví čtvrté etapové vítězství na letošní Tour. Dál vede Vingegaard Číst článek

Vrchol bude cílem etapy Tour teprve podruhé, premiéru před třemi lety ovládl Pogačar, který tehdy porazil krajana Primože Rogliče a o pět dní později slavil poprvé celkový triumf v závodě.

Může jít také o jednu z rozhodujících etap v boji Vingegaarda a Pogačara. Cyklističtí rivalové projeli v poslední etapě cíl společně, Dán tak stále hájí sedmnáctisekundový náskok.

„Každý den se tu jede na plný plyn a dnes to nebylo jinak. Myslím, že pro fanoušky je tohle zatím skvělá Tour,“ řekl ve čtvrtek dosavadní lídr Vingegaard.

Jenže právě taktiky jeho týmu Jumbo-Visma byly některými experty i jezdci zpochybňovány. Stáj pro Tour zvolila překvapivě ofenzivní taktiku, kdy během závodů agresivně posílá množství jezdců.

Jedeme pro Gina, prohlásil vítěz desáté etapy na Tour de France. Bilbao vyhrál pro Mädera Číst článek

„Když jsme dříve jeli o výhru, šli jsme na to jinak, jeli jsme všichni pro jednoho muže. Sice to vypadá atraktivně v televizi, ale pokud jde čistě o vítězství na Tour de France, nenechával bych své týmové kolegy ujíždět do úniku,“ řekl pro Eurosport Luke Rowe z týmu Ineos Grenadiers.

„Myslím, že pokud jste soupeřem Jumba, řeknete si: ‚Tak jo, kluci, pusťte je, nechte je závodit na život a na smrt, ať se před dalšími dny vyčerpají',“ doplňuje závodník.

Šanci atakovat lídra tak cítí i Slovinec Pogačar, který už by se během víkendu rád převlékl do žlutého trikotu.

„Je to můj cíl pro každý den, pro každou minutu. Možná už v pátek bych mohl stáhnout nějaké manko. A jestli ne, tak stejně nepřestanu bojovat,“ říká.