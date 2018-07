Kdo je Geraint Thomas? První velšský vítěz Tour začínal jako domestik, v Cardiffu mu pozlatili schránku

Vyhlásit vítěze nějaké sportovní akce ještě předtím, než skončí, se nedělá často. Tour de France je v tomhle specifická. V poslední etapě už se o celkové pořadí nezávodí. A tak můžeme nečekaného šampiona představit, když ještě sedí na kole. Geraint Thomas, přezdívaný pan G, měl při startu závodu před třemi týdny ještě úplně jiné úkoly než jezdit ve žlutém. Paříž (Francie) 18:30 29. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cyklista Geraint Thomas s velšskou vlajkou | Foto: Marco Bertorello / Pool | Zdroj: Reuters

Jako domestik v týmu Sky měl lídrovi Chrisi Froomovi vozit vodu a tahat ho v kopích. Rodák z Walesu ale v průběhu závodu roli svým výkonem změnil a do poslední etapy odstartoval ve žlutém. Na druhou stranu na velké změny je zvyklý, jak nasvědčuje jeho životní příběh.

Reportérku stanice Cycling Weekly přivítal u sebe doma v Cardiffu a začal s projížďkou po zásadních místech své kariéry. Výlet začal u asfaltové cyklistické dráhy: „Když jsem byl malý, cyklistika nebyla moc populární. Začal jsem ale jezdit tady na okruhu dokola a trenér na mě zakřičel: Nemohl bys jet rychleji? A tak jsem začal sprintovat.“

Jeho přezdívka má jedno písmeno a město Cardiff mu za olympijský úspěch nechalo pozlatit poštovní schránku. Teď je ale ve Walesu v kurzu jiná barva - žlutá, protože jeden cyklista právě z Cardiffu vyhraje jako první Welšan Tour de France

To vše samozřejmě s podporou rodiny. „Opravdu jsem na něj byl pyšný na dráhovém šampionátu juniorů. Tam jsem věděl: OK, to je ono, máš na to!“ říkal otec Thomase. Cyklista s Walesu už ale při prohlídce města míří po Cardiffu dál.

Jako úspěšný dráhař má na svém kontě dvě zlaté olympijské medaile z týmového stíhacího závodu. A na jeho počest mu v Cardiffu udělali zlatou poštovní schránku.

Pokud byste ji někdy chtěli využít, je u hradu, v Castle Street mezi pekárnou a autobusovou zastávkou. Vztahuje se ale k dráhové kariéře. Ježdění v hale dokola ale Geraint Thomas střídal se silniční cyklistikou. Když poprvé startoval na Tour de France, skončil na 140. ze 141 míst.

Naposledy brečel na své svatbě

V cíli předposlední etapy letošního ročníku Tour de France už bylo jasné, že pan G vyhraje celkově.

„Vyhrál jsem Tour! Wau! Ani nemůžu mluvit. Neuvěřitelný! Věděl jsem, že můžu konkurovat, ale vyhrát tyhle tři týdny – to je šílený! Naposledy jsem brečel, když jsem se ženil. Nevím, co se to děje.“ A tak si Geraint Thomas pobrečel poprvé od svatby. Z minula ho může těšit kromě medailí i Řád britského impéria, druhé místo v anketě sportovec Walesu hned za fotbalistou Ryanem Giggsem. Nebo vlastně i fakt, že může stále závodit.

Jednou mu totiž při pádu protrhly úlomky kola slezinu, o kterou následně přišel. A velký závod pak dokázal dojet třeba se zlomenou pánví. Teď slaví jako první Welšan v historii triumf na Tour de France. A tak není divu, že se ve Walesu teď objevují další přebarvené věci.

V Česku to vlastně známe taky. Ale zatímco tady dominoval tank a růžová, v Cardiffu je to poštovní schránka a žlutá na počest muže, který v téhle barvě dresu vítězí na letošní Tour.

Wow!!! Unreal, I have no words pic.twitter.com/T4qgpIMenQ — Geraint Thomas (@GeraintThomas86) 28 July 2018