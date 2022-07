Vingegaard si v neděli pojede pro triumf na Tour, která startovala v jeho Dánsku

Dánský cyklista Jonas Vingegaard se v neděli oficiálně stane vítězem Tour de France. V Alpách se dostal před Tadeje Pogačara a i přes řadu útoků Slovince v téměř každé etapě uhájil vedení i v sobotní časovce. Dánové byli díky Magnusi Nielsenovi v úvodu a Vingegaardovi v závěru vidět v pelotonu cyklistů a díky spoustě vlajek byli poznat i jako častí diváci podél trati. Rocamadour (Francie) 15:06 24. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jonas Vingegaard. | Foto: TIM DE WAELE | Zdroj: Reuters

Jedno ze svých tří dětí má Christian v kočárku. Stojí ve stínu na chodníku, zatímco jeho manželka se šla podívat se zbylými dětmi opodál k trati Tour.

Je to náhoda, že si dovolenou právě v oblasti jednoho z cílových měst naplánovali zrovna na tuto dobu.

„Normálně bychom nepřišli, ale když je tu Tour a jede Dán ve žlutém dresu, tak ano,“ říká dánský fanoušek Christian.

Po úvodu v Dánsku, kde byly tratě obsypány fanoušky, se řada Dánů vydala i na etapy do Francie a ještě v Alpách jich byly řady. Na jihozápadě Francie jich bylo už méně, ale jakmile začalo být pravděpodobné, že Vingegaard opravdu zvítězí, přišli se na Tour podívat, jako Christian.

„Minulý rok skončil druhý, takže už to se hodně cenilo. Teď jsem popravdě nebyl doma od chvíle, co Tour začala. Ona právě odstartovala v Dánsku a i když celou tu dobu cestujeme, tak vím od řady přátel, že to byla obrovská party. A k tomu je tu dánský cyklista, který ji možná vyhraje,“ dodává Christian.

Závěrečná etapa Tour je spíše oslavná, že cyklisté absolvovali třítýdenní strastiplnou cestu. Bojovat budou už jen sprinteři při závěrečném dojezdu a Jonas Vingegaard si v neděli večer před Eiffellovou věží užije své první vítězství na Tour de France.