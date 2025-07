Ráno postavit, večer rozebrat, v noci přestěhovat. Tour de France je jeden velký pojízdný cirkus

Cyklisté na Tour de France už mají za sebou prvních třináct etap. Projeli stovky kilometrů v severní Francii i v Normandii. V neděli odpoledne je čeká etapa u bran Francouzského středohoří a v následujících dnech se přesunou na jih do Pyrenejí. Kamkoliv slavný cyklistický závod přijede, tam ho čekají tisícovky lidí, kteří podporují závodníky bez ohledu na rozmary počasí. Od zpravodaje z místa Francie 12:50 19. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Během Tour de France ovládne Francii žlutá barva | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Žádná Tour de France by se nemohla obejít bez průjezdu karavany, tedy reklamních vozů, které mezi publikum hází různé reklamní předměty – pití, dokonce šunku, sýr, prací prostředky. A nejcennější jsou samozřejmě čepice a dresy.

Žlutou čepici si u trati Tour de France chytil i pětiletý Elliot, který s maminkou Margot čekal u silnice už tři hodiny před startem etapy a poslouchali přitom pohádky z diktafonu. „Aspoň máme jistotu, že budeme mít dobré místo. Netrpělivě čekáme na start další etapy. Nejsem až takovou fanynkou Tour de France, ale můj syn ano a jeho děda taky,“ říká Margot.

Splněný sen

Jediným českým zástupcem v pelotonu Tour de France je letos dvaadvacetiletý cyklista Pavel Bittner, pro kterého je to první start na slavném závodě.

„Atmosféra je už od prvního dne neskutečná. A dneska na tom osmikilometrovém stoupání mě pomalu bolely uši z toho, jak publikum řvalo. A tu ohromnou bolest, co máme v nohách, to dělá trošku lepší,“ usmívá se český reprezentant.

Českého závodníka Pavla Bittnera přijeli k trati Tour de France podpořit dva Jirkové z Teplic.

„Škoda, že jede jenom jeden závodník, ale i ten nám uvízne v srdcích,“ říká první z nich. Je velký cyklistický fanoušek a atmosféru závodu si užívá: „Je to bezvadné, i počasí přeje. A hlavně atmosféra, lidi – žije tím celý stát. Jsem nadšený,“ nešetří chválou dojatý fanoušek.

Od rána do večera

Když to trošičku přeženu, dá se říct, že celý podnik Tour de France je vlastně takový cestující cirkus. Etapa začíná v jednom městě, končí ve druhém a další den už je zase Tour de France úplně někde jinde. A právě z tohoto důvodu musí být celé zázemí skládačka – pódium, cílová rovinka, to všechno se musí vejít do několika aut.

„Pracujeme a cestujeme hlavně v noci. Ráno nám trvá sestavení cílové rovinky zhruba pět až šest hodin. Večer všechno rozebíráme tak tři až čtyři hodiny. Jsou to dlouhé dny, ale Tour de France je krásný podnik,“ popisuje Paul, který vede skupinu zhruba osmdesáti dělníků.

Tahle parta se podílí na rozmontování a taky stavbě cílové rovinky, tedy tribun pro publikum i VIP hosty, podia i zázemí pro cyklisty a novináře. Všechno to naloží na kamiony a odvezou do cíle další etapy závodu, protože Tour de France má jen jednu cílovou rovinku se zázemím.

Paulův tým letos se závodem urazí přes čtyři tisíce kilometrů.

Posilovací koncert

Tenhle skládací koncert s obdivem sleduje divák Sébastien, který na stejném místě před pár minutami sledoval projíždějící cyklisty: „Ta organizace je obdivuhodná. Závodníci projeli před necelou hodinou a cílová rovinka už je skoro rozmontovaná,“ chválí dělníky.

Součástí rozmontovávacího procesu je i kamion, který projíždí po trase Tour de France a po obou jeho stranách procházejí dvě party chlapů. Nabírají kovové zábrany, které lemují 500 metrovou cílovou rovinku, a nakládají je do jedoucího kamionu. Jedna přitom váží asi 30 kilogramů.

Ruce je ale prý večer po všem tom vzpírání nebolí, říkají, že jsou zvyklí.