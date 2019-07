Tour de France má nového lídra. Po první horské etapě se do žlutého oblékl Ital Ciccone

⛰ The 4 remaining leaders reach the top of the Col des Chevrères. Giulio Ciccone finishes first ahead of Teuns, Wellens and Meurisse.



⛰ Les 4 leaders rescapés passent au sommet du Col des Chevrères. Ciccone passe en tête devant Teuns, Wellens et Meurisse. #TDF2019 pic.twitter.com/wKoSVPkjuT