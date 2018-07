Tour de France bez mechanického dopingu? Kontroloři zrentgenovali 164 kol, skryté ‚motorky‘ nenašli

Jak již v březnu přislíbil prezident UCI David Lappartient, unie ještě zesílila snahu při kontrole mechanického dopingu.

Využívá speciální mobilní kontrolní buňky se zabudovaným rentgenem, termální kamery, ale zavedla i VAR - tedy pečlivé studování veškerých televizních záběrů ze závodu s cílem pomoci rozhodčím odhalit jakékoliv podezřelé kolo či jeho případnou výměnu.

Zatímco po každé z etap došlo na pět až deset rentgenových testů, celkem 2852 kontrol bylo provedeno technologií magnetického snímání před startem každé z 21 etap letošní „Staré dámy“. Termální kamery pak byly v akci vždy během závodu.

„UCI v rámci boje proti mechanickému dopingu prováděla velmi důkladné testování různými technologiemi a každý z testů měl negativní výsledek. Cílem pro nás je, abychom eliminovali nejen mechanický doping jako takový, ale i veškerá podezření v tomto ohledu,“ prohlásil Lappartient.

Déle přetrvávající podezření o mechanickém dopingu v profesionální cyklistice nabrala reálné obrysy v roce 2016 po mistrovství světa v cyklokrosu v Zolderu.

Tehdy inspektoři objevili v kole Belgičanky Femke Van Den Driesscheové motorek s baterií ukrytou v sedlovce. Motor byl ovládán pomocí bluetooth technologie tlačítkem umístěným pod páskou na řidítkách.

Tehdy teprve devatenáctiletá závodnice se údajně kvůli finanční náročnosti odmítla hájit a záhy oznámila konec kariéry. Stala se tak historicky první potrestanou cyklistkou za takzvaný mechanický doping.

Kromě zákazu činnosti do roku 2021 musela zaplatit pokutu 20.000 franků (492 tisíc korun) a přišla o tituly mistryně Evropy do 23 let i belgické šampionky ve stejné věkové kategorii.