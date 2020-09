Každý rok stejná písnička. Sagan usiluje na Tour de France o osmý triumf v bodovací soutěži

Zelený dres rovná se Peter Sagan. Dlouhá léta to tak na Tour de France platí a slovenský cyklista nepolevuje. I před volným dnem si pohlídal vedení v bodovací soutěži. A pyšný na to může být i sportovní ředitel týmu Bora Ján Valach. To všechno v ročníku, který je jiný než ty ostatní, a to nejen tím, že se jede až na konci léta. Paříž 16:18 7. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský cyklista Peter Sagan | Foto: Gonzalo Fuentes | Zdroj: Reuters

Vždycky když je po etapě a Sagan uhájí zelený dres, je to jasné téma i pro francouzskou televizi. A tak přijde Sagan před kameru, přes ústa má kvůli opatřením proti koronaviru roušku a odpovídá. Italsky. Své mediální povinnosti si ale plní i u krajanů.

„Je to velmi zvláštní ročník s těmi všemi problémy, co se dějí kolem. Doufám, že všechno dobře dopadne a dojedeme až do Paříže,“ řekl Peter Sagan slovenské RTVS.

Zelený dres zatím vyhrál sedmkrát v kariéře. Mohl mít o jeden triumf víc, kdyby ho před lety z Tour nediskvalifikovali za nebezpečný manévr u hrazení. Teď jsou mantinely nastavené trochu jinak a jezdci žijí v takzvané „bublině“.

„Musíme dodržovat nošení roušek, vzdálenost od ostatních lidí, nesmíme s nimi dělat selfie a podobně. Díky tomu můžeme jet, všichni tomu rozumíme a jsme rádi, že tu můžeme tento rok být,“ uvedl Sagan.

Stále v zeleném

Ne vždy jel třicetiletý rodák z Žiliny v uplynulých devíti etapách v zeleném. Chvílemi ho trápil Ir Sam Bennett, ale všechno už je zpátky v zajetých kolejích.

„Na rychlostní prémie si chodí pěkně, získává tam skoro maximální počet bodů. Není to lehké, ale Peter se cítí dobře a to je podstatné,“ říká slovenský sportovní ředitel Saganova týmu Bora Ján Valach.

„Zelený dres máme, i když zatím jen těsně. Takhle to ale začíná každý rok, je to vždycky o nervech,“ podotýká Valach.

Prakticky celý cyklistický svět je zvyklý, že Sagan jezdí v zeleném. Ale když se přece jen na chvíli stane, že bodovací soutěž vede někdo jiný, mohou mít i členové týmu Bora problém s tím, že si svého lídra spletou se závodníkem, který aktuálně sprinterskou soutěž vede.

„Teď jsem měl problém si ho všimnout na občerstvení. Jsme zvyklí na zelenou, ale ani ten náš dres není k zahození,“ směje se Valach a dobrou náladu může mít i během pondělního volného dne.

Peter Sagan totiž i v úterý pojede v zeleném. V bodovací soutěži má teď 138 bodů a o sedm bodů vede před Bennetem.

Second hard mountain stage in the Pyrenees but tomorrow it's rest day.@LeTour @BORAhansgrohe (Photos ASO / Alex Broadway - @bettiniphoto) pic.twitter.com/yDcHckvDsR — Peter Sagan (@petosagan) September 6, 2020