České sklo se opět objeví v rukách vítězů Tour de France. Hlavním designérem je krajan Petera Sagana

Vítěz cyklistické Tour de France zvedne nad hlavu trofej vyrobenou českými skláři z Lindavy na Českolipsku. Od roku 2011 ji navrhuje designér Peter Olah z mladoboleslavské automobilky. Ta je dlouholetým oficiálním partnerem závodu. Reportáž Lindava 9:00 21. července 2018

Trofeje jsou vyrobené z jednoho kusu ručně foukaného a následně broušeného křišťálového skla.

Jednotlivé poháry váží téměř čtyři kilogramy a do výšky mají šedesát centimetrů. Každý rok je trofej jiná a originální, ostatně jako samotná Tour de France.

„Tvar trofeje symbolizuje ten závod. Na začátku je tvar široký, tak jako je široké startovní pole, později se profilují favorité, pole se zužuje a poté směrem nahoru se nám to opět otvírá. Na pomyslném vrcholu ale stojí jen jeden, právě proto ten šikmý brus v horní části," popisuje vzhled trofeje designér Peter Olah.

„Někdy mě v tom roce inspiruje nějaká událost, někdy mě inspiruje skutečnost, že navštívím nějaké místo. Například v předchozím roce jsem byl v muzeu, kde jsem viděl první bicykl Laurin & Klement a právě ta kola mě inspirovala k dekoru trofeje,“ říká designér Peter Olah.

Přál by si, aby jednu z trofejí získal jeho krajan, slovenský mistr světa Peter Sagan.

„Uvidíme. Poslední roky, když navrhuji tu zelenou trofej, tak už trochu myslím na to, jestli jí Peter vyhraje. Myslel jsem na to i minulý rok, ale to se to nepodařilo. Věřím, že letos ji opět zdvihne nad hlavu.“

'Je pocta, když závodníci přebírají naše poháry'

Všechny komponenty jsou ručně broušené a vyznačují se extrémní náročností výroby.

„Výroba toho poháru trvá přibližně 10-15 minut, není to tak dlouho. Musí se nabrat baňka, přes to se převrství trochu více skla a potom už se to nafoukne do formy. Takhle jednoduché to je. Potom je tam samozřejmě nějaké opracování, kde je broušení a různé jiné zpracování,“ prozradil sklář Radek Koten v krátkém rozhovoru pro Radiožurnál:

Co je na té práci a přípravě toho poháru nejtěžší? Co je tam nejsložitější?

Já bych řekl, že nejsložitější je asi to broušení, to zabere asi nejvíce času.

S nápadem na to, jak má trofej vypadat, přichází Peter Olah. Když vidíte ten prvotní návrh, co vám proběhne hlavou?

Jsme tady zvyklí na různé tvary, takže mu jsme tady v tom hodně nápomocni. Snažíme se mu vyhovět.

Jak sledujete Tour de France?

Jako sportovec určitě Tour de France sleduji a líbí se mi jako výsledek i to, jak poté účastníci Tour přebírají naše poháry. To je taková pocta.

Kromě vítězů Tour de France práce českých mistrů v minulosti potěšila například vítěze tenisového turnaje v Abú Zabí nebo úspěšné české olympioniky na hrách v Riu nebo Pchjongčchangu.