Belgičan Wout van Aert vyhrál svou druhou etapu na Tour de France. Dokázal svou všestrannost, když ovládl osmou část do Lausanne se závěrečným spurtem skupiny favoritů. I díky tomu navýšil belgický závodník své vedení v soutěži sprinterů a dal najevo Peteru Saganovi, že letos Slovákovi zelený dres nepůjčí.

Peter Sagan přijel k týmovému kamionu ve chvíli, kdy už měl Wout van Aert první rozhovory za sebou. V hlavním poli a s velkou ztrátou se Slovák ani nesnažil zapojit do závěrečného boje.

Myslel jsem, že dnes bude konečně etapa na únik, litoval Sagan po dalším triumfu van Aerta

„Hned na začátku byl ošklivý pád, do kterého jsem byl zapletený, i když se mi nic nestalo, ale odtrhli mi přehazovačku, takže jsem musel čekat na výměnu bicyklu. Potom už byl únik udělaný a vzadu to začali kontrolovat,“ říkal Sagan Radiožurnálu poté, co si ve sprše omyl pot a asi také poté, co se dozvěděl, jak závod skončil.

Čekal jiný vývoj, ale znovu musel skousnout, že zvítězil jeho hlavní soupeř.

„Myslel jsem si, že dnes bude konečně etapa na to, aby přišel únik, ale zase to nevyšlo. Myslím, že van Aert vyhraje zelený dres i s jednou nohou,“ narážel slovenský závodník na van Aertovo zranění kolena, které Belgičan utrpěl během přípravy na Tour.

Lídr stáje Total Energy nemá teď moc variant, jak zvrátit Belgičanovu sprinterskou dominanci. Že by Sagan ještě získal vedení v soutěži sprinterů, by mohla zajistit leda sportovní tragédie jeho soupeřů. Variantou, jak se ukázat, je zkusit jít do úniku.

„Nenechávají moc úniky dojít do cíle, takže nevím. Záleží každý rok na tom, jaká je Tour de France. Myslím, že už jsem kdysi byl víc hlídaný než teď,“ usmívá se Sagan, který je i navzdory výsledkům stále jednou z hlavních hvězd Tour. To dokázal i hon na jeho podpis hned po konci rozhovoru pro Radiožurnál.