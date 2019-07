‚Je krásné a k našemu dresu se hodí.‘ Kreuziger svému kolu na Tour říká Černá kráska

Nejen na jihu France všudypřítomné cikády, ale i jiné zvuky jsou slyšet u servisního kamionu týmu Romana Kreuzigra. Volný den na Tour byl dobrou příležitostí pro mechaniky.

Cyklisti na Tour de France mají náhradní bicykly, ale nemusí být nutně stejné. Více si poslechněte v reportáži Františka Kuny

Rozdíl mezi jednotlivými koly jednoho závodníka může být třeba 90 gramů. To je pro představu bez pár koleček deset deka salámu. Je to o něco málo víc než nic, zní od servismanů.

„Je to malinko rozdíl, ale spíš se mi i to černé kolo líbí. Nazýváme ho Black Beauty, protože je krásné a k našemu dresu se hodí,“ řekl Radiožurnálu Roman Kreuziger o kole, které má necelých sedm kilogramů.

Ale vyměnit kola a vzít si to o deset deka salámu lehčí, to není univerzální řešení. „Je to o váze člověka, protože tady můžeme ušetřit 100, 200 gramů, ale pak je to tom, jestli člověk má o kilo, kilo a půl víc, které mohou dělat mnohem větší rozdíly,“ dodal jediný český jezdec na Tour de France.

A právě rozdíly se bude po volném dni snažit Roman Kreuziger změnit. Ne ale v jednotkách gramů, ale sekund, lépe minut. Jenomže v úterý to půjde hůř, pojede se rovinatá etapa se startem a i cílem v Nimes. Kreuziger je na Tour 14. a závod jde do posledního týdne.