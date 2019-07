Volný den na Tour trávíme v sedlech. Odpočívají hodně unavení a jezdci po pádech, říká Kreuziger

Mají za sebou skoro 2000 kilometrů v sedle kola a jsou v polovině. Taky mají v úterý poprvé cyklisti na Tour de France volno. Myšleno je to ale samozřejmě tak, že se nejede etapa. Jinak o volnu tolik nemůže být řeč. Od zpravodaje z místa Toulouse 16:08 16. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cyklista Roman Kreuziger v barvách týmu Dimenson Data | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Důležité bylo zůstat bez pádu, což se povedlo. Tým je zdravý,“ libuje si jediný Čech v závodě Roman Kreuziger.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zatím cyklisté ujeli v průměru 180 kilometrů denně a až po desáté etapě mají volno. Více o programu jezdců na Tour de France si poslechněte v reportáži Františka Kuny

Jeho tým Dimenson Data hlásil před Tour, že zkusí jet na etapová vítězství. To se zatím jihoafrické stáji nepovedlo, ale naposledy mohl usínat s pocitem, že se výrazně posunul v průběžné pořadí na 18. místo.

„Vyspíme se trochu déle, když to půjde, a následně se určitě půjdeme projet na nějaké dvě hodiny, protože další den je rovinatější etapa, ale člověk nemůže vypadnout z tempa, takže se musí pořád trochu držet v nějaké intenzitě,“ líčil Kreuziger reportérovi Radiožurnálu před prvním ze dvou volných dní „Staré dámy“, jak se Tour de France přezdívá.

Oddych nemají ani mechanici, kteří alespoň nemusí řešit přejezdy mezi startem a cílem.

Překvapivé rozuzlení desáté etapy Tour. Na větru ztratila řada favoritů, vyhrál Van Aert Číst článek

Nedělat skoro vůbec nic a jen regenerovat, to by tady na jihu Francie, kde je jasno a teplo, jistě šlo. Je to řešení, ale z důvodu, který byste asi moc nechtěli.

„Pokud je někdo po pádech nebo to někdo potřebuje, že je hodně unavený, tak jo, ale u mě to bude spíš o tom, že budu muset na kole vyjet a zapotit se,“ říká Kreuziger.

Letos mají cyklisti volno až po desáté etapě, což je v porovnání s ostatními roky dost pozdě. „Myslím, že člověk za těch 15 let je zvyklý na rutinu, že to k tomu tak nějak patří. Takže to, že si přispí, nasnídá se, jde se projet a po obědě má nějaké zájmy s médii, trochu se vyspí a jde na masáž, si myslím, že k té grand tour patří,“ dodal na závěr.

Roman Kreuziger si odpočine a projede s vědomím, že zatím ztrácí 3,5 minuty, i s tím, že se brzy pojede do kopců.