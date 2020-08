Startuje Tour, kterou svět nepamatuje: Pokud se vše povede, dojedeme do Paříže, říká Kreuziger

Mezi cyklistou a novinářem bude při rozhovoru minimálně metrová tyč. I s takovým omezením začne v sobotu v Nice posunutý ročník Tour de France.

Abyste v tiskovém středisku dostali novinářskou akreditaci, musíte mít certifikát s negativním výsledkem testu na koronavirus - nejdéle pět dní starý. A tím vlastně podepisujete to, že vstupuje do bubliny zvané Tour de France 2020.

„Na startu, v cíli, ve vesnici, všude mají všichni roušky. Dezinfekce pro všechny je samozřejmostí. Novináři také musí mikrofony na rozhovory na tyči a oproti minulým ročníkům nemohou za cyklisty na hotel, “ říká Tiamo, který pracuje v tiskovém středisku v Nice.

Na velký začátek závodu je vše připraveno, start i cíl prvních dvou etap je v Nice, vítěz nebo vítězové prvních dvou etap dojedou do cíle, který je na promenádě u moře. A to do místa, kde v roce 2016 útočil terorista nákladním autem. A aktuálně do míst, kde to víc žije dovolenou u moře než cyklistikou.

Jen dva nakažení

I francouzský důchodce v plavkách korzující na promenádě ale říká, že onemocnění covid19 může změnit letošní Tour. Aby ji úplně nezrušilo, mohou se po dobu závodu objevit v jednom týmu, včetně mechaniků, maximálně dva nakažení. O netradičním ročníku mluví jeden z Čechů na startu Roman Kreuziger.

„Netradičně v srpnu. Pokud se všechno povede, měli bychom dojet do Paříže. Bylo by to dobré, aby se to povedlo. Tým má striktní opatření, drží nás v bublině a chtějí abychom byli co nejvíce chráněni.“

Na cyklisty v sobotu na Azurovém pobřeží čeká 156 kilometrů a přísné hygienické podmínky. Omezen bude kontakt s diváky a týmům bude hrozit vyřazení ze závodu, pokud budou mít dva jeho jezdci pozitivní výsledek testu na koronavirus během období sedmi dnů nebo budou vykazovat silné příznaky nákazy.