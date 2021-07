První horskou etapu na Tour ovládl Teuns, do žlutého dresu se po famózním výkonu oblékl Pogačar

🇧🇪@dylan_teuns held off a rampant 🇸🇮 @tamaupogi in the rain to claim his 2nd stage win on the Tour!



Here's the final KM ⬇️



🇧🇪@dylan_teuns s'offre une victoire de prestige au Grand Bornand en résistant au retour de 🇸🇮 @tamaupogi !



Revivez le dernier KM ⬇️#TDF2021 pic.twitter.com/hN1cKnBoic