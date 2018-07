Start, cíl, cirkus okolo i věda. Nahlédněte do zákulisí slavné Tour de France

Jezdce na Tour de France v neděli čekají slavné kostky na severu a dojezd v Roubaix. Radiožurnál s pelotonem absolvoval nejdelší etapu letošního ročníku. Jenom cyklistické umění a vytrvalost ovšem jezdcům k úspěchu nestačí. Fougères 10:45 15. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jezdci před startem sedmé etapy Tour de France v Fougére do Chartre. | Foto: Vojtěch Koval | Zdroj: Český rozhlas

Naším řidičem a průvodcem po většinu sedmé etapy Tour de France je Tim Harris, bývalý britský profesionální jezdec. Závodil v 80. letech a posledních jedenáct let jezdí pro automobilku Škoda v jejích VIP doprovodných vozech. Tour de France se podle něj za ty roky příliš nezměnila.

„Je to prostě cyklistický závod. Má start, cíl - a to mezi tím je pravá Tour de France. Všechno kolem je jen jeden velký cirkus,“ naráží Tim na to, že kromě doprovodných aut týmů je na trati i spousta dalších sponzorských nebo VIP aut.

Podél trati stojí tisíce lidí a sponzorská zóna ve Fougéres, startovní vesnici sedmé etapy, je téměř větší než plocha, kterou zabírají týmové autobusy.

Etape 7 / Stage 7

Fougères ➡️ Chartres

231 km

12:05 CET

17:34 CET

Berd'huis

Nonvilliers-Grandhoux

⛰ 1 x cat. 4#TDF2018 pic.twitter.com/2bPjVOKe2D — Le Tour de France (@LeTour) July 13, 2018

Kolik toho při závodě sníst

Ještě jedna věc se ale od dob Timova závodění změnila. Jezdci mají s sebou na trati vysílačku, v uchu sluchátko a jsou v neustálém spojení se svým týmy. Dostávají tak od nich aktuální informace z trati, například že někdo nastoupil do trháku, jaký náskok má konkurenční stáj nebo že je potřeba „začít závodit“.

Jezdci si navíc můžou při závodu kontrolovat, jak jsou na tom se silami. „Každé kolo má na sobě takzvaný měřič síly (wattmetr - pozn. red.). Jeho ukazatel jezdce informuje, kolik wattů vydává a jaký má tep. A po závodě si může tyhle údaje stáhnout,“ popisuje Tim Harris.

„Každý ví, jakou sílu by měl vynakládat a že se nesmí moc vydat. Je to podobné jako v autě – tam máte tachometr, kolik vám zbývá paliva, všechno co potřebujete. V cyklistice je to podobné. Navíc každý jezdec ví, kolik toho má při závodě sníst. Všechno je to vypočítané,“ vysvětluje.

Jak měřič síly vypadá, mi Tim ukazuje už ve startovní vesnici v zázemí týmu Astana. Je to jen malá krabička u kliky kola. Jezdci mají na řídítkách připevněný malý displej, vypadá trochu jako menší smarthpone, díky němuž mají údaje za jízdy neustále před sebou.

O vítězství rozhodují detaily

U britského týmy Sky potkáváme jednoho z koučů Roda Ellingwortha, který se právě chystá vyrazit na trať. Pojede podobně jako my před pelotonem a bude měřit třeba rychlost a směr větru. Tyto informace předá do doprovodného vozidla, odkud se je dozvědí jezdci.

Another look at the previous sprints on #TDF2018 - hitting the fastest speed is no guarantee to win #TDFdata pic.twitter.com/SGKD3VFjny — letourdata (@letourdata) July 13, 2018

„Cokoli, co by mohlo znamenat změnu počasí, dokonce i stav vozovky - výmoly, úzké průjezdy, mostky -, to všechno může hrát roli,“ říká Radiožurnálu.

Rod dostává neustále informace o průběhu závodu. Když peloton jede pomalu, může v přísunu informací polevit. Když ale jezdci zrychlí, musí naopak začít dodávat co nejvíc parametrů, aby jezdci věděli přesně to, co potřebují.

Zvláště v tak dlouhé etapě, jako byla ta z Fougére do Chartre, jsou takové informace pro jezdce klíčové. Při více než 230 kilometrů dlouhém soupeření totiž může o vítězství rozhodnout každý detail.