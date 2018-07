Třetí vítězství pro Sagana. Slovenský cyklista vyhrál rovinatou třináctou etapu na Tour de France

Rovinatou etapu, která peloton na Tour de France čekala po třech supertěžkých alpských etapách, ovládl Peter Sagan. Slovenský cyklista využil odstoupení svých spurterských soupeřů a ve finiši třinácté etapy porazil druhého Nora Alexandera Kristoffa a třetího Francouze Arnauda Démareho. Sagan třetím vítězstvím vyrovnal svá nejlepší vystoupení z let 2012 a 2016. Valence (Francie) 17:35 20. 7. 2018 (Aktualizováno: 18:08 20. 7. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Peter Sagan v cíli třinácté etapy | Zdroj: ČTK

Slovenský cyklista Peter Sagan udělal další rázný krok za šestým celkovým vítězstvím v bodovací soutěži o zelený trikot na Tour de France.

Vincenzo Nibali na letošní Tour de France skončil. Po pádu na Alpe d'Huez má zlomený obratel Číst článek

V cíli třinácté etapy do Valence na jihozápadě Francie vyhrál v těsném finiši před Norem Kristoffem a Francouzem Démarem.

Peloton po třech supertěžkých etapách v Alpách čekala v pátek rovinatá etapa, která měla podle předpokladů sedět spurterům, jejich počty však po horském trojboji notně prořídly.

V minulých dnech ze závodu odstoupili Marcel Kittel, Andre Greipel, Marc Cavendish, Fernando Gaviria, Dylan Groenewegen či Rick Zabel.

Do úniku se ve třinácté etapě vydal Thomas de Gendt, Michael Schär, Dimitri Claeys a Tom Skully. Poslední vydržel před pelotonem jezdech BMC Schär, jenž byl dostižen na posledních několika kilometrech.

Sagan vysvětlil, proč o rozchodu s manželkou informoval v průběhu Tour de France Číst článek

Ve finiši to dlouho vypadalo dobře pro Johna Degenkolba z týmu Trek-Segafredo, který měl k ruce nejvíce pomocníků, v závěrečném spurtu ale skončil až na čtvrtém místě. O několik málo centimetrů vyhrál Peter Sagan, na kterého nestačili Kristoff s Démarem.

Slovenský cyklista si tak pojistil vedení v bodovací soutěži, když má v boji o zelený trikot před Kristoffem náskok 228 bodů.

Žlutý dres lídra s přehledem uhájil Brit Geraint Thomas. Po dvou triumfech v předchozích dvou dnech dojel tentokrát v poklidu v hlavním poli na 25. místě. Před kolegou z týmu Sky a obhájcem titulu Chrisem Froomem dál vede o 1:39 minuty.

V sobotu cyklisty čeká návrat do kopců. Po startu v Saint-Paul-Trois-Chateaux peloton zamíří do Francouzského středohoří, do cíle v Mende musí jezdci překonat čtyři vrchařské prémie nižších kategorií.

Tour de France - 13. etapa (Bourg d'Oisans - Valence, 169,5 km):

1. Sagan (SR/Bora-hansgrohe) 3:45:55, 2. Kristoff (Nor./SAE Team Emirates), 3. Démare (Fr./Groupama-FDJ), 4. Degenkolb (Něm./Trek-Segafredo), 5. Van Avermaet (Belg./BMC), 6. Lampaert (Belg./Quick-Step Floors), 7. Cort Nielsen (Dán./Astana), 8. Pasqualon (It./Wanty-Groupe Gobert), 9. Colbrelli (It./Bahrajn-Merida), 10. Phinney (USA/EF Education First) všichni stejný čas.

Průběžné pořadí:

1. Thomas 53:10:38, 2. Froome (oba Brit./Sky) -1:39, 3. Dumoulin (Niz./Sunweb) -1:50, 4. Roglič (Slovin./LottoNL-Jumbo) -2:46, 5. Bardet (Fr./AG2R La Mondiale) -3:07, 6. Landa (Šp./Movistar) -3:13, 7. Kruijswijk (Niz./LottoNL-Jumbo) -3:43, 8. Quintana (Kol./Movistar) -4:13, 9. Martin (Ir./SAE Team Emirates) -5:11, 10. Fuglsang (Dán./Astana) -5:45.